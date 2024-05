Deväť projektov získa od mesta Prešov spolu viac ako 40.000 eur

Prešov 29. mája (TASR) - Spolu viac ako 40.000 eur v rámci participatívneho rozpočtu získa od mesta Prešov deväť projektov, za ktoré hlasovala verejnosť. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Ako uviedol, favoritom verejného hlasovania sa stal projekt Slovenskej Mountainbikovej Asociácie o. z., ktorá za pomoci získaného príspevku 5000 eur zrekonštruuje trať na horskú cyklistiku. "Takzvaný trail s názvom SkočkyKočky má jeden a pol kilometra a je v rámci Prešova najnavštevovanejší a záujemcovia ho nájdu v mestských lesoch Prešova - Pod Malkovskou Hôrkou," priblížil Hudák.



Medzi najúspešnejšie projekty, za ktoré verejnosť zahlasovala, patril aj Silvestrovský beh 2024, ktorý je v Prešove dlhodobou bežeckou tradíciou spájajúcou šport a myšlienku pomáhať druhým.



Trojicu najúspešnejších projektov prvého ročníka participatívneho rozpočtu v Prešove uzatvára projekt podaný občianskym združením Wave, ktoré plánuje príspevok investovať do inovácie kultúrnych podujatí vybudovaním pódia a hľadiska.



"Medzi ďalšie podporené projekty patrí aj inštalácia troch TEQ stolov. Ide o športový multifunkčný prvok, ktorý je koncipovaný aj pre hendikepovaných športovcov a je určený na rôzne druhy športu: takzvaný teqball, teqis, teqvolejbal, teqpong alebo qatch. Žiadateľ ich má v pláne umiestniť na verejných priestranstvách medzi ulicami Federátov - Justičná, Delňa, ZŠ Važecká - Šváby. K dispozícii pre Prešovčanov budú nepretržite bez obmedzení," priblížil Hudák.



Podporený bude aj projekt komunitnej záhrady vo vnútrobloku Grešova a Vajanského. Ďalej komentované výstavy protivojnového kresleného humoru s názvom Mozgopranie, ale aj moderná umelecká inštalácia a mestský fotopoint v jednom s názvom Pocity v Južnom parku v centre mesta.



Podporu našiel aj projekt elektrickej prípojky pre detské ihrisko na Sekčove, kde sú pravidelne organizované rôzne akcie, ako napríklad Sídliskový Športový Festival, Sídlisková Stanovačka, večerné kino a podobne.



Deviatku úspešných projektov, podporených z participatívneho rozpočtu, uzatvára iniciatíva, ktorá chce inštalovať trojrozmernú sochu významného fotografa a prešovského rodáka Karola Divalda v historickej lokalite jeho rodinného fotografického ateliéru.



"Na základe podaných žiadostí budú projekty podporené sumou približne 41.000 eur. Podpis zmlúv so žiadateľmi prebehne v najbližších dňoch po vyhodnotení verejného hlasovania a samotnú realizáciu projektov môžu zapojení jednotlivci či subjekty odštartovať už v mesiaci jún. Všetky práce však musia byť dokončené do 31. decembra 2024," dodal Hudák.