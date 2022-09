Devätnásťročná žena si po náraze autom do stromu vážne zranila hlavu

Prečín 22. septembra (TASR) – Žilinská posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Air Transport Europe (ATE) zasahovala v stredu (21. 9.) popoludní pri dopravnej nehode za obcou Prečín v Považskobystrickom okrese. Ťažké zranenia utrpela 19-ročná žena. Informovala o tom hovorkyňa VZZS ATE Zuzana Hopjaková.



"Po čelnom náraze osobného vozidla do stromu utrpela 19-ročná žena vážne poranenie hlavy s poruchou vedomia. Posádka leteckých záchranárov si ju po pristátí vedľa miesta nehody prevzala do svojej starostlivosti. Lekárka jej poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie, stabilizovala základné životné funkcie a následne ju preložili na palubu vrtuľníka," uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, v umelom spánku s vážnym poranením hlavy mladú ženu letecky previezli do fakultnej nemocnice v Žiline. Ďalší dvaja účastníci dopravnej nehody ostali v starostlivosti pozemných záchranárov.