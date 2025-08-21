< sekcia Regióny
Developer Atrios začína s výstavbou projektu PARQ Zátišie
PARQ Zátišie má v prvej fáze priniesť viac ako 250 bytových i komerčných priestorov, 291 parkovacích miest a priestor pre maloobchodné prevádzky.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Developerská spoločnosť Atrios začína s výstavbou rezidenčného projektu PARQ Zátišie v okolí jazera Kuchajda v bratislavskom Novom Meste. Prípravnými prácami na území tzv. brownfieldu vstupuje projekt do realizačnej fázy. Začiatok výstavby je odhadovaný na posledný kvartál 2025, kolaudácia o dva roky. Súčasťou projektu má byť aj nová križovatka Vajnorská -Tomášikova a jej predĺženie smerom na Račiansku ulicu.
„PARQ Zátišie vnímame ako dôležitý mestotvorný projekt, ktorý prináša kvalitné bývanie aj pracovné príležitosti v atraktívnej lokalite,“ skonštatoval Matej Jelínek, managing partner spoločnosti Atrios.
PARQ Zátišie má v prvej fáze priniesť viac ako 250 bytových i komerčných priestorov, 291 parkovacích miest a priestor pre maloobchodné prevádzky. Súčasťou projektu má byť aj park s rozlohou futbalového ihriska. V rámci súvisiacich investícií má byť vybudované aj predĺženie Tomášikovej ulice smerom na Račiansku ulicu vrátane rekonštrukcie križovatky Vajnorská - Tomášikova.
