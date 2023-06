Developer chce vo Veľkej Lomnici stavať novú obytnú štvrť

Veľká Lomnica 27. júna (TASR) - V podtatranskej obci Veľká Lomnica má vyrásť nová obytná zóna Lomnické jazerá. Postaviť mimo zastavaného územia obce na troch parcelách ju chce spoločnosť Forespo Helios 2. Vyplýva to zo zámeru, ktorý investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



V lokalite by chceli postaviť tri trojpodlažné bytové domy s obytným podkrovím a 22 rodinných domov s panoramatickým výhľadom na Vysoké Tatry. "Vytvorením menšieho námestia na podzemnej garáži, na ktorom je navrhnutý pamätník vysokohorských nosičov, umožňuje ďalší rozvoj územia do severozápadnej časti," uvádza sa v materiáli. Súčasťou občianskej vybavenosti budú predajňa potravín a čerpacia stanica.



Riešené územie má celkovú rozlohu viac ako 37.000 štvorcových metrov a nachádza sa v lokalite zvanej Pri rašelinisku v druhom stupni ochrany prírody. Pozemky sú vedené ako orná pôda, v súčasnosti bez funkčného využitia. Severná časť katastra sa nachádza v ochrannom pásme Tatranského národného parku, v ktorom platí druhý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (OPaK).



Južná časť územia obce leží v prvom stupni ochrany podľa zákona OPaK, uvádza sa v materiáli. Riešené územie sa rozprestiera v západnej časti obce. Z východnej strany je ohraničené cestou II/540, na ktorú by mala byť vrátane cesty III/3102 napojená aj hlavná obslužná komunikácia lokality.



Plánovaný termín začatia výstavby je v prípade kladného stanoviska v druhej polovici budúceho roka a s ukončením v druhom polroku 2026, respektíve so sprevádzkovaním na jar 2027. Predpokladané náklady sú na úrovni 25 miliónov eur. Zámer bol na enviroportáli zverejnený pred týždňom a verejnosť k nemu môžu doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia.