Developer Cresco predstavil projekt Q na ľavom brehu Dunaja
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Developerská spoločnosť Cresco Real Estate predstavila v stredu dlho očakávaný zámer na ľavom brehu Dunaja, na území bývalého Parku kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave. Projekt Q, v minulosti predstavený pod pracovným názvom Waterside, prináša do hlavného mesta londýnsku architektúru z dielne ateliéru Bogle Architects. Tvoria ho štyri samostatné objekty, súčasťou je aj rozšírenie promenády. S výstavbou by sa mohlo začať v roku 2027. V susedstve objektu vznikne zároveň nové Lanfranconiho námestie, ktorého podobu ohlásilo vlani na jeseň Cresco spolu s JTRE.
„Priestor je v prvom rade unikátny svojou lokalitou, lebo táto lokalita je posledným rozvojovým miestom v Starom Meste na nábreží Dunaja. Z pozemku alebo bytov, ktoré tam postavíme, budú úžasné výhľady na Dunaj a Pečniansky les,“ uviedol pre TASR výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč.
Projekt majú tvoriť štyri samostatné objekty. Dva z nich majú mať osem nadzemných podlaží, z toho dve ustúpené a ďalšie dva objekty majú mať deväť nadzemných podlaží, pričom posledné tri budú ustúpené. Má ísť o „štvorprstovú“ kompozíciu otočenú kolmo na rieku. Dunajskú promenádu doplní projekt o 256 bytov, od jednoizbových po päťizbové, v podzemnej garáži má vzniknúť takmer 700 miest. V interiéri sa počíta s vybudovaním wellnes, bazéna, fitnescentra, priestoru na rôzne podujatia rezidentov, ale aj tzv. coworkingové priestory pre prácu z domu.
Súčasťou projektu je aj komplexná rekonštrukcia celej nábrežnej promenády vrátane jej rozšírenia smerom k budovám, teda formou vnútorných dvorov medzi jednotlivými objektmi. Ďalší verejný priestor Lanfranconiho námestie vznikne v susedstve. Svojou avizovanou rozlohou okolo 3700 štvorcových metrov má byť porovnateľné s Hlavným námestím, avšak s väčšín množstvom zelene.
Developer pripravoval projekt niekoľko rokov a priznáva, že pripraviť ho nebolo jednoduché. Hovorí, že je to v prvom rade o architektovi, ktorého citlivo vybrali, rovnako tak o cestovaní po svete a hľadaní inšpirácií a vecí, ktoré fungujú. „V podstate všetko už bolo vymyslené, takže my sme nepriniesli niečo, čo nikde neexistuje. Ale prinášame taký ten zdravý mix toho, čo vo svete funguje, aj sem do Bratislavy,“ poznamenal Krnáč.
Pre projekt je vydané stavebné povolenie, aktuálne developer čaká na jeho právoplatnosť. Verí, že povolenie by mohlo právoplatnosť nadobudnúť v najbližšom čase. Právoplatné však má povolenie na prípravu územia, s ktorou plánuje začať v roku 2026. So samotnou výstavbou plánuje začať na prelome rokov 2026 a 2027, respektíve v roku 2027. Výstavba by podľa odhadov mala trvať tri roky. Investičné náklady zatiaľ developer konkretizovať nechce.
