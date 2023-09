Developer Nového Domina verí, že čoskoro získa povolenie k zmene

Bratislava 2. septembra (TASR) - Spoločnosť Subcentro verí, že stavebný úrad vydá čoskoro dodatočné povolenie na zmenu stavby pred dokončením v prípade projektu Nové Domino na Jasovskej ulici v bratislavskej Petržalke. Uviedla to pre TASR. Projekt má nahradiť dlhoročne rozostavaný skelet pôvodného projektu Domino.



Napriek tomu, že v konaní dodatočného povolenia boli podľa spoločnosti vznesené námietky, dotknuté orgány ich však preskúmali a vyhodnotili ako neopodstatnené. Zároveň potvrdili svoje stanoviská. "Momentálne stavebnému úradu teda nebráni už nič na vydanie rozhodnutia a v zmysle stavebného zákona by sa tak malo udiať najneskôr tento kvartál," poznamenal developer.



Termín začiatku výstavby zatiaľ známy nie je. Spoločnosť vo februári odhadovala, že by s prácami chcela začať v treťom alebo štvrtom kvartáli tohto roka, v závislosti od priebehu celého legislatívneho procesu. "Dané termíny nie sú pre tento moment aktuálne a posúvame sa tak adekvátne od termínu právoplatného rozhodnutia," podotkla.



Spoločnosť na predmetnom pozemku vykonáva pravidelné kontroly a územie čistí od náletových drevín v primeranom rozsahu. "Vzhľadom na skutočnosť, že projekt je už nezákonne zastavený viac ako desať rokov," doplnila. Na pozemku sa však podľa jej vyjadrení zvykne zhromažďovať aj cudzí komunálny odpad, ktorý riešila napríklad aj trestným oznámením.



Mestská časť vo svojom stanovisku pre TASR potvrdila, že zo strany stavebníka boli dodržané všetky podmienky a postupy. "Teraz je rad na petržalskom stavebnom úrade, ktorý musí vydať právoplatné rozhodnutie," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Zároveň však poznamenala, že proces tvorby rozhodnutia môže, vzhľadom na početné námietky zo strany dotknutých miestnych obyvateľov, trvať dlhšie. Ak sa obyvatelia voči nemu odvolajú, rozhodnutie bude zaslané Okresnému úradu Bratislava na ďalšie posúdenie. Stavebník pritom môže začať s výstavbou až po tom, ako získa zo strany mestskej časti alebo okresného úradu právoplatné rozhodnutie. "Preto je nateraz príliš skoro určiť termín začiatku stavebných prác," dodala.



Projekt Domina získal súhlasné záväzné stanovisko mesta v roku 2008 a v roku 2011 mestská časť tomuto projektu vydala stavebné povolenie. Obyvatelia priľahlých bytoviek sa voči projektu ohradili, stavba bola následne zastavená. Investor ponúkol niekoľko upravených návrhov projektu. Mesto vyhodnotilo, že projekt, ktorý bol na stole v roku 2019, nebol v súlade s územným plánom, a vydalo nesúhlasné záväzné stanovisko.



V roku 2021 vydalo mesto k prepracovanému projektu Nového Domina súhlasné stanovisko. Primátor Bratislavy Matúš Vallo vtedy poznamenal, že ide o dosiahnutie najlepšieho možného kompromisu, odmietnutie upraveného projektu by riešenie definitívne oddialilo. V porovnaní s predchádzajúcim došlo k zmene pri odstupe od existujúcich bytových domov, počte podlaží i počte bytov, čím je podľa primátora v súlade s územným plánom. Pozemok patrí developerovi.