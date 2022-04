Developer predstavil návrh štúdie pre areál Palmy v Novom Meste

Bratislava 26. apríla (TASR) – Developer Corwin predstavil návrh urbanistickej štúdie pre zónu areálu bývalej Palmy v bratislavskom Novom Meste. Pre vybudovanie nového lokálneho centra na mieste opustenej fabriky sú potrebné zmeny v územnom pláne, v ktorom navrhuje mix občianskej vybavenosti a rezidencií. Ak by podľa developera k zmene v dohľadnej dobe došlo, výstavba by sa mohla spustiť v najbližších rokov. Rozdelená by mala byť na minimálne štyri etapy.



"Veríme, že kvalita návrhov kompetentných presvedčí a so zmenou územného plánu nebudú ďalej čakať. V opačnom prípade tu namiesto kvalitnej štvrte môže vyrásť zasa iba priemysel. A ten už v Palme nikto nechce, čo máme potvrdené aj z viacerých prieskumov verejnej mienky," skonštatoval produktový manažér spoločnosti Filip Gulan.



Návrh Novej Palmy počíta s desiatkami tisíc štvorcových metrov občianskej vybavenosti a verejných priestorov, a takmer 18.000 štvorcovými metrami zelene vrátane nového parku a dažďových záhrad.



Vyrásť by tam mohlo približne tisíc bytov, dôraz sa kladie na budovy do výšky maximálne ôsmich nadzemných podlaží. Developer odmieta vytvorenie "mrakodrapovej" štvrte. Budovy by mali byť umiestnené do blokov. Počíta sa tiež s vytvorením verejných priestranstiev s centrom v okolí bývalého sila, ale aj poloprivátnych vnútroblokov. Vzniknúť by podľa návrhu mala aj materská škola, stacionár pre seniorov, ambulancie, tržnica, komunitná záhrada, galéria či kino.



Podľa developera sa nezabudlo ani na predĺženie Odborárskej ulice, rozšírenie Račianskej pri Palme na dva jazdné pruhy či otvorenie verejných priestranstiev smerom na Námestie Biely Kríž. V prípade áut sa počíta najmä s ich umiestnením v podzemí. Pohyb v celej Palme by mal byť najmä o chodcoch a cyklistoch, autá chcú vytesniť na okraje areálu. "Dopravu totiž vnímame predovšetkým cez perspektívu využívania výborného napojenia na MHD a železnicu," zdôraznil developer.