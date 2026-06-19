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Predstavili podobu mestskej štvrte v areáli Zváračáku v Bratislave
Finálny návrh vytvára novú mestskú štvrť, ktorá prepája charakter Račianskej ulice s prostredím na úpätí Malých Karpát.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Projekt plánovanej transformácie administratívno-výrobného areálu „Zváračáku“ na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste vstupuje do ďalšej etapy. Spoločnosť Račianska - Reality predstavila finálnu podobu budúcej mestskej štvrte, ktorá tam má vzniknúť. Návrh vzišiel z medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže, stojí za ním londýnsky ateliér StudioEgret West v spolupráci s lokálnym partnerom Superatelier.
„Predstavenie finálnej podoby projektu je významným míľnikom v príprave transformácie areálu Zváračák. Počas architektonickej súťaže aj následného dopracovania návrhu bolo prioritou nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo hodnotné pre mesto, jeho obyvateľov aj samotnú lokalitu. Veríme, že projekt prispeje k ďalšiemu rozvoju tejto časti Bratislavy,“ skonštatoval Juraj Nevolník, člen investičnej komisie projektu.
Finálny návrh vytvára novú mestskú štvrť, ktorá prepája charakter Račianskej ulice s prostredím na úpätí Malých Karpát. Urbanistická koncepcia kladie dôraz na verejné priestory, pešiu dostupnosť, zeleň a prirodzené prepojenie jednotlivých funkcií. Dôležitou súčasťou návrhu je zachovanie identity miesta a jeho industriálnej histórie. Zachovaná historická priemyselná hala s klenbovou geometriou, ktorá v minulosti plnila funkciu zváračského laboratória, sa stane jedným z hlavných orientačných bodov a priestorom na kultúru, podujatia a komunitu. Architekti zároveň navrhli zachovanie a opätovné využitie viacerých fragmentov pôvodného areálu.
Architektonické riešenie kombinuje viacero typológií budov, od výškovej dominanty cez pavilónové bytové domy po nižšiu obytnú zástavbu. Projekt počíta s výstavbou viac ako 1300 bytov, kancelárskymi a obchodnými priestormi, 198 lôžkami študentského bývania a viac ako dvoma hektármi verejných parkov a zelene.
Výstavba bude rozdelená do viacerých etáp. Začiatok prvej etapy je plánovaný na rok 2028. Vzhľadom na rozsah projektu je plánovaná postupná realizácia v horizonte viac ako desiatich rokov.
Areál projektu je ohraničený ulicami Račianska, Pionierska a Sliačska na území mestskej časti Nové Mesto. Ide o brownfield na hlavnom mestskom dopravnom ťahu a jeden z posledných v širšom centre Bratislavy. Ide o územie s rozlohou približne šesť hektárov.
História lokality siaha do roku 1949, keď profesor Jozef Čabelka založil v Bratislave Výskumný ústav zváračský (VÚZ), ktorý sa postupne stal jedným z najvýznamnejších centier výskumu a vzdelávania v oblasti zvárania a materiálového inžinierstva v bývalom Československu. Práve vďaka nemu získal areál na Račianskej ulici pomenovanie „Zváračák“. Počas niekoľkých desaťročí sa v areáli nachádzali laboratóriá, vývojové pracoviská, skúšobne aj prvá zváračská škola na Slovensku. VÚZ sa podieľal na vývoji technológií pre energetiku, hutníctvo či strojárstvo a v roku 1958 získal Zlatú medailu na svetovej výstave EXPO v Bruseli.
Za posledných dvadsať rokov prešiel VÚZ významnou transformáciou, pričom v súčasnosti poskytuje komplexné služby v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania a technológií spájania. Súčasťou portfólia je aj vzdelávanie, akreditované skúšky materiálov či inžinierske služby zamerané na zvyšovanie kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti výrobných procesov a zariadení.
Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke www.zvaracak.sk
„Predstavenie finálnej podoby projektu je významným míľnikom v príprave transformácie areálu Zváračák. Počas architektonickej súťaže aj následného dopracovania návrhu bolo prioritou nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo hodnotné pre mesto, jeho obyvateľov aj samotnú lokalitu. Veríme, že projekt prispeje k ďalšiemu rozvoju tejto časti Bratislavy,“ skonštatoval Juraj Nevolník, člen investičnej komisie projektu.
Finálny návrh vytvára novú mestskú štvrť, ktorá prepája charakter Račianskej ulice s prostredím na úpätí Malých Karpát. Urbanistická koncepcia kladie dôraz na verejné priestory, pešiu dostupnosť, zeleň a prirodzené prepojenie jednotlivých funkcií. Dôležitou súčasťou návrhu je zachovanie identity miesta a jeho industriálnej histórie. Zachovaná historická priemyselná hala s klenbovou geometriou, ktorá v minulosti plnila funkciu zváračského laboratória, sa stane jedným z hlavných orientačných bodov a priestorom na kultúru, podujatia a komunitu. Architekti zároveň navrhli zachovanie a opätovné využitie viacerých fragmentov pôvodného areálu.
Architektonické riešenie kombinuje viacero typológií budov, od výškovej dominanty cez pavilónové bytové domy po nižšiu obytnú zástavbu. Projekt počíta s výstavbou viac ako 1300 bytov, kancelárskymi a obchodnými priestormi, 198 lôžkami študentského bývania a viac ako dvoma hektármi verejných parkov a zelene.
Výstavba bude rozdelená do viacerých etáp. Začiatok prvej etapy je plánovaný na rok 2028. Vzhľadom na rozsah projektu je plánovaná postupná realizácia v horizonte viac ako desiatich rokov.
Areál projektu je ohraničený ulicami Račianska, Pionierska a Sliačska na území mestskej časti Nové Mesto. Ide o brownfield na hlavnom mestskom dopravnom ťahu a jeden z posledných v širšom centre Bratislavy. Ide o územie s rozlohou približne šesť hektárov.
História lokality siaha do roku 1949, keď profesor Jozef Čabelka založil v Bratislave Výskumný ústav zváračský (VÚZ), ktorý sa postupne stal jedným z najvýznamnejších centier výskumu a vzdelávania v oblasti zvárania a materiálového inžinierstva v bývalom Československu. Práve vďaka nemu získal areál na Račianskej ulici pomenovanie „Zváračák“. Počas niekoľkých desaťročí sa v areáli nachádzali laboratóriá, vývojové pracoviská, skúšobne aj prvá zváračská škola na Slovensku. VÚZ sa podieľal na vývoji technológií pre energetiku, hutníctvo či strojárstvo a v roku 1958 získal Zlatú medailu na svetovej výstave EXPO v Bruseli.
Za posledných dvadsať rokov prešiel VÚZ významnou transformáciou, pričom v súčasnosti poskytuje komplexné služby v oblasti materiálového inžinierstva, zvárania a technológií spájania. Súčasťou portfólia je aj vzdelávanie, akreditované skúšky materiálov či inžinierske služby zamerané na zvyšovanie kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti výrobných procesov a zariadení.
Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke www.zvaracak.sk