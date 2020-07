Developer získal stavebné povolenie na výškovú budovu v Bratislave

Bratislava 12. júla (TASR) - Projekt výškovej kancelárskej budovy Sky Park Tower, ktorá má vyrásť v blízkosti centra Bratislavy, má vydané stavebné povolenie. Aktuálne sa čaká na jeho správoplatnenie. S výstavbou by sa malo začať v budúcom roku. Informuje o developer Penta Real Estate.



"Sky Park Tower sa vďaka svojej výške, takmer 120 metrov, a unikátnej architektúre zaradí medzi dominanty Bratislavy a zároveň bude zakončením celého projektu Sky Park by Zaha Hadid," uviedol investor na sociálnej sieti. Výstavba kancelárskej veže by mala byť začatá v priebehu roka 2021 a po dokončení ponúkne na prenájom viac ako 34.000 štvorcových metrov kancelárskych priestorov.



Projekt Sky Park sa rozprestiera na území bývalej industriálnej zóny pri centre Bratislavy, blízko Landererovej a Dostojevského radu. V dvoch fázach prinesie developerský projekt na bratislavský realitný trh celkovo šesť výškových budov. Projekt ráta s parkom a aj s rekonštrukciou historickej budovy Jurkovičovej teplárne, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Súčasťou prvej fázy je výstavba troch 30-poschodových rezidenčných veží a kancelárskej budovy. V rámci druhej etapy sa plánuje výstavba výškovej administratívnej budovy Sky Park Tower.