Bratislava chce podporiť zvyšovanie dostupnosti bývania

Bratislava 26. januára (TASR) - Developeri v Bratislave môžu žiadať magistrát o zmenu územného plánu (ÚP) pre zvýšenie dostupnosti bývania v hlavnom meste. Vyzýva na to samospráva, ktorá chce aj spoluprácou so súkromným sektorom zvýšiť počet mestských nájomných bytov. Žiadosti môžu investori predkladať mestu do konca apríla.



Mesto chce podporiť zvyšovanie dostupnosti bývania primárne prostredníctvom budovania nových bytových domov s primeranou proporciou nájomného bývania tam, kde to bude urbanistickou štúdiou preverené. Následne aj verejným prerokovaním sa ukáže, že navrhnutá lokalita na výstavbu nájomných bytov spĺňa predpoklady na budúcu možnú zmenu funkčného využitia na obytné územie.



Spolupráca developera a mesta počíta s uzatvorením zmluvy s cieľom zabezpečiť vynútiteľnosť dohody voči investorovi, overenie ponuky pozemku/lokality investora, prípravu, obstaranie a spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v podobe návrhu zmien a doplnkov územného plánu mesta a ich predloženie na schválenie mestskému zastupiteľstvu. "Na konci spolupráce investor prevedie mestu vopred určený podiel bytov v rozsahu dohodnutej nadhodnoty," spresnilo mesto vo výzve. Magistrát upozorňuje, že mesto sa nemôže zaviazať k schváleniu zmeny územného plánu, keďže mestské zastupiteľstvo je suverénne pri hlasovaní o takej zmene.



Riešenie dostupnosti bývania v Bratislave je podľa magistrátu už dlhšie obdobie viac než nevyhnutné. Mesto preto spracovalo koncepciu mestskej bytovej politiky na roky 2020 až 2030. Zámerom je okrem iného rapídne zvýšiť počet mestských nájomných bytov, a to výstavbou bytových domov na pozemkoch vo vlastníctve mesta, ako aj prostredníctvom spolupráce so súkromným sektorom.