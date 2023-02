Developerský projekt Guthaus na Račianskej v Bratislave skolaudovali

Bratislava 6. februára (TASR) – Developerský projekt Guthaus na Račianskej ulici v bratislavskom Novom Meste je skolaudovaný. Komplex vznikol na mieste brownfieldu po bývalej parketárni, od februára je prístupný verejnosti. Okrem takmer troch stoviek bytov ponúka aj nové verejné priestory i služby, ktoré v okolí doteraz chýbali. Súčasťou je aj zrekonštruovaný bunker z prvej svetovej vojny.



Okrem parku so 183 stromami pribudli napríklad cvičiská, ihriská, petanque či miesta na venčenia psov. "Zabúdať nemôžeme ani na dažďové záhrady, ktoré sú na Slovensku zatiaľ raritou. Vďaka nim do kanalizácie nepoputuje ani kvapka zrážkovej vody," skonštatoval projektový manažér Filip Gulan. O zachytávanie vody a lepšie mikroklimatické podmienky sa postarajú aj vegetačné strechy pokrývajúce celý komplex.



Zaujímavým cieľom pre milovníkov histórie bude podľa developera bunker z prvej svetovej vojny, ktorý sa nachádza na pozemku. Spoločnosť Corwin túto zdevastovanú a na likvidáciu určenú pamiatku v spolupráci s občianskym združením História bez hraníc zrekonštruovali. Stane sa súčasťou náučného chodníka Cesta Veľkej vojny.



Revitalizáciou brownfieldu po bývalej parketárni zmizol z Račianskej ulice zanedbaný priestor. Podoba nového projektu je výsledkom spolupráce developera so štyrmi svetovými štúdiami. V jeho susedstve má developer ďalší, oveľa rozsiahlejší pozemok, a to bývalý závod Palma, ktoré už dlhé roky chátra.