Developerský projekt Mlynárka v Ružinove sa posúva v povoľovaní
Autor TASR
Bratislava 15. januára (TASR) - Developerský projekt Mlynárka, ktorý má vyrásť na mieste rozsiahleho brownfieldu bývalej panelárne v bratislavskom Ružinove, sa posúva v povoľovacom procese. Prvá etapa projektu má právoplatné územné rozhodnutie. Začiatok výstavby predpokladá developer, spoločnosť YIT Slovakia, koncom roka a dokončenie prvej etapy v treťom štvrťroku 2030.
„Vydané územné rozhodnutie predstavuje dôležitý krok v procese transformácie územia, ktoré má v súčasnosti obrovský potenciál v kontexte rozširujúceho sa downtownu v Bratislave. Našou víziou je, aby sa o pár rokov stala z nefunkčného priemyselného areálu polyfunkčná zóna,” skonštatoval riaditeľ vývoja a riadenia projektov spoločnosti Tomáš Augustín.
Prvá etapa má pozostávať z troch blokov B, C a E, ktoré majú priniesť viac ako 450 bytov a ďalšie priestory s rôznym funkčným využitím. Prvé dva bloky majú byť rezidenčné objekty s doplnkovými službami v parteri. Počíta sa aj umiestnením materskej školy. Tretí blok má byť administratívnou budovou so službami a obchodmi v parteri. Súčasťou prvej etapy má byť aj viac ako 990 parkovacích miest.
Projekt Mlynárka predstavil developer ešte v roku 2020, keď na jej podobu vyhlásil architektonickú súťaž. Na mieste bývalého priemyselného areálu má postupne vzniknúť nová polyfunkčná mestská zóna. Celková vízia počíta s viac ako 1700 bytmi doplnenými občianskou vybavenosťou. Mlynárka má zároveň doplniť rozvíjajúcu sa urbanistickú štruktúru Mlynských nív a prispieť k dotvoreniu ich východnej časti.
