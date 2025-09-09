< sekcia Regióny
Deviataci z prievidzských ZŠ absolvovali brannú výchovu
Autor TASR,aktualizované
Prievidza 9. septembra (TASR) - Deviataci z prievidzských základných škôl (ZŠ) absolvovali prípravu na obranu štátu. Takmer 200 žiakov si v utorok v Prievidzi vyskúšalo viacero úloh, ktorých cieľom bolo pod dohľadom vojakov z posádky v Topoľčanoch a civilnej ochrany preveriť ich fyzickú zdatnosť a schopnosť spolupracovať.
„V prvom rade sme ich chceli primäť k tomu, aby sa naučili pracovať v tíme a spolupráci. K tomu boli koncipované aj jednotlivé stanovištia. Keďže tu bolo až 190 detí, aby sme ich trochu rozptýlili, urobili sme až 12 stanovíšť, dve z toho zabezpečila civilná ochrana,“ uviedol pre TASR veliaci poddôstojník 14. práporu logistiky Jozef Oravec.
Obdobné cvičenia absolvujú žiaci i v iných lokalitách na Slovensku, kde si vojaci všímajú i rozdiel vo fyzickej pripravenosti detí. „Robíme to už približne dva roky a za toto obdobie sme boli v niektorých dedinách a mestách. Stále je vidieť rozdiel vo fyzickej pripravenosti na dedine, kde je trochu vyššia, ale nie oveľa. Závisí to aj od rodičov, či deti potiahnu k športovaniu, aby trávili voľný čas aj fyzickou aktivitou,“ ozrejmil Oravec.
Vedúca odboru školstva Mestského úradu v Prievidzi Beata Révayová spomenula, že odbor školstva organizuje takéto veľké cvičenie už po druhý raz, a to v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska, vojenským útvarom v Topoľčanoch a Okresným úradom (OÚ) v Prievidzi, ktorý je v tomto roku novým organizátorom a zastrešuje úlohy zamerané na civilnú obranu.
„Boli by sme radi, aby cvičenie absolvovalo čo najviac žiakov, ale kapacity sú obmedzené. Vybrali sme preto deviaty, končiaci ročník, aby deti mali možnosť stretnúť sa s príslušníkmi Ozbrojených síl (OS) SR a vyskúšali si a overili svoju zdatnosť, nielen fyzickú, ale aj vedomostnú. Úlohy nie sú len o tom, čo najrýchlejšie dobehnúť alebo najďalej skočiť, ale deti musia veľa pracovať v tíme, rozhodnúť sa, vybrať nejakú stratégiu a porozmýšľať, ako úlohu spraviť čo najlepšie,“ dodala Révayová.
Cvičenie sa uskutočnilo formou súťaže, najlepšie družstvá i ocenili, víťazný tím získal permanentku na mestskú plaváreň.
