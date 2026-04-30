Deviaty ročník Ekonomickej olympiády vyhral gymnazista Adam Takáč
Autor TASR
Košice 30. apríla (TASR) - Víťazom deviateho ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Adam Takáč z Gymnázia Alejová v Košiciach. Do súťaže sa celkovo zapojilo 13.044 študentiek a študentov z 296 stredných škôl. Ako TASR informovali z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), celoslovenské finále sa konalo v stredu (29. 4.) v Bratislave.
Finálové kolo pozostávalo z písomnej a ústnej časti. V písomnom teste študenti riešili úlohy zamerané na aktuálne ekonomické témy, napríklad na dôsledky regulácie cien pohonných látok, vplyv colných opatrení či výpočet poistného plnenia pri škodovej udalosti. Najlepšia desiatka súťažiacich následne postúpila do ústneho kola, v ktorom pred odbornou porotou obhajovala svoje ekonomické argumenty a názory.
Druhé miesto obsadil Branislav Juhás z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch a tretí skončil Jakub Gerbery z Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave. Na štvrtom mieste sa umiestnil Rafael Valch z Gymnázia Metodova v Bratislave a finálovú päticu uzavrel Martin Klimek zo Spojenej školy Novohradskej v Bratislave.
Do deviateho ročníka súťaže sa zapojilo 13.044 študentiek a študentov z 296 stredných škôl. Zo školských do krajských kôl olympiády postúpilo 783 najúspešnejších riešiteľov. Do celoslovenského finále postúpilo 50 najlepších - menej než 0,4 percenta všetkých účastníkov. „Dostať sa medzi elitných 0,4 percenta účastníkov z celého Slovenska si vyžaduje viac než len vedomosti z učebníc. Vyžaduje to odvahu spochybňovať zjednodušené tvrdenia a hľadať skutočné dosahy ekonomických opatrení na naše peňaženky. Som hrdá, že Ekonomická olympiáda objavuje talenty, ktoré budú v najbližších dekádach tvoriť hodnotu a stabilitu našej krajiny,“ uviedla riaditeľka Ekonomickej olympiády Katarína Ševčíková.
Cieľom Ekonomickej olympiády je podľa organizátorov podporovať ekonomické myslenie mladých ľudí a pomáhať im lepšie sa orientovať v ekonomických témach, ktoré ovplyvňujú každodenný život spoločnosti.
