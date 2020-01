Deviaty ročník Výprav do starovekého Egypta otvoria 24. januára

Bratislava 20. januára (TASR) - Deviaty ročník cyklu egyptologických prednášok pre verejnosť prinesie celkovo 12 prednášok pod názvom Výpravy z Bratislavy do starovekého Egypta. "V tomto roku budú témy prednášok zamerané na zaujímavé príbehy zo staroegyptských miest," uviedla pre TASR Renata Rábeková z Nadácie Aigyptos, ktorá prednáškový cyklus pripravila v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy, Ústavom orientalistiky Slovenskej akadémie vied (SAV) a pod záštitou veľvyslanectva Egyptskej arabskej republiky na Slovensku.



Prednášky sa budú konať vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy vo vybrané piatky až do 26. júna. "Renomovaní slovenskí a českí egyptológovia, archeológovia a spolupracujúci špecialisti z iných odborov, pôsobiaci okrem Slovenska a Čiech aj v Rakúsku a ďalších krajinách, prinesú priaznivcom staroegyptskej histórie množstvo zaujímavých a nových informácií," dodala.



V prvej prednáške, 24. januára, sa návštevníci spolu s Jozefom Hudecom a ďalšími členmi slovenskej časti poľsko-slovenského egyptologického výskumného tímu vydajú po stopách nových objavov z lokality Tell el-Retábí, ktorými sa môže pochváliť slovenský archeologický výskum v Egypte za uplynulý rok.



Kadiaľ viedla staroveká Kadidlová cesta? Prekvital globálny obchod už v staroveku? Aký podiel na ňom mali vtedajšie egyptské mestá a civilizácie súčasného Blízkeho východu - to prezradí Anton Fogaš. Paulína Šútorová rozpovie, čo prezrádzajú zachované staroegyptské texty aj o intrigách a zločinoch egyptských kráľovien a ich túžbe po moci.



O tom, že staroegyptské pohrebiská neboli len pokojnými miestami večného odpočinku zomrelých, ale zároveň miestami čulého stavebného ruchu, ako aj to, že mnohé z nich neunikli pozornosti zlodejov, sa poslucháči dozvedia od Martina Odlera a Marie Peterkovej Hlouchovej.



V rámci prednáškového cyklu vystúpi aj Katarína Arias Kytnarová. Hovoriť bude o najstaršom pivovare na svete v staroegyptskom Nechene, prezradí nielen to, aké pivo Egypťania varili a čo obsahovalo, ale aj ďalšie zaujímavosti o dôležitom egyptskom meste.



Květa Smoláriková predstaví mesto Naukratis, dôležitú obchodnú spojnicu medzi Egyptom a starovekým Gréckom a porozpráva tiež o tom, s akým tovarom a vzácnymi surovinami sa v tej dobe najčastejšie obchodovalo.



Akú podobu mala staroegyptská cestná sieť, ako vtedajší Egypťania využívali vodné a pozemné komunikácie a ako budovanie ciest prispelo k rozvoju a moci ich civilizácie vysvetlí Jozef Hudec v záverečnej prednáške celého cyklu 26. júna.



Program prednášok a ďalšie informácie k nim sú dostupné na www.aigyptos.sk.