Devín by sa mal z finančných problémov dostať v apríli 2027

Bratislava 21. apríla (TASR) - Bratislavský Devín by sa mohol zo svojich dlhoročných finančných problémov dostať v apríli 2027. Vtedy by sa mal ukončiť proces konsolidácie a pohľadávky sa stanú nevymáhateľnými. Pozitívom pre mestskú časť však zároveň je, že sa jej podarilo pripraviť rozpočet ako kapitálový. Pre TASR to uviedla starostka Devína Jana Jakubkovič.



Mestská časť v septembri 2023 prešla z nútenej správy do tzv. konsolidácie. Stalo sa tak po tom, ako v auguste nadobudla účinnosť novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. "V praxi máme trochu voľnejšie ruky, čo sa našej činnosti týka. Rozpočet sme prvýkrát v histórii Devína pripravili kapitálový. Už to je pre nás malý veľký krok," skonštatovala Jakubkovič.



Vstupom do režimu konsolidácie sa však podľa starostky rozpočet samosprávy nijako nezvýšil. Mestská časť tak naďalej pracuje s rovnako napätým finančným prostredím. Najviac zásadné bude pre ňu až ukončenie režimu konsolidácie, čo nastane po uplynutí 20 rokov od schválenia konsolidačného plánu v roku 2007. Pohľadávky sa tak v tomto prípade stanú nevymáhateľnými v apríli 2027.



Tým, že mestská časť vstúpila do konsolidácie pohľadávok, má momentálne prerušené exekučné konania. Keďže však podľa starostky trvá proces ešte pomerne krátko, výsledky tohto režimu sa budú dať zosumarizovať s relevantným konštatovaním až po uzatvorení kalendárneho roka 2024. "Aj v procese konsolidácie sme v zmysle konsolidačného plánu vyplatili prebytky veriteľom. V tomto nedošlo k zmene," poznamenala Jakubkovič.



Osobne ju teší, že zmenou legislatívy sa upravil proces nútenej správy tak, aby určoval aj podmienky jej ukončenia. Legislatívne vákuum v minulosti totiž spôsobilo, že neurčením týchto pravidiel dochádzalo k čoraz väčšiemu zadlženiu mestskej časti. Problém zároveň spôsobovali v tomto prípade aj úroky v takej výške, ktorá už v súčasnosti nie je prípustná. Nútená správa, ktorá mala obec ozdraviť, tak mala za následok to, že sa dlh vyšplhal z približne troch miliónov eur na 12 miliónov eur.



"Na správu dlhu sme za dané obdobie zaplatili viac ako na samotný dlh," doplnila Jakubkovič s tým, že pri v súčasnosti nastavených legislatívnych a kontrolných mechanizmoch štátu je takmer nemožné, aby došlo až k takému zadlženiu obce.



Devín bol pre dlhy od roku 2005 v nútenej správe. Zadlžovanie Devína sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť.