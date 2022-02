Devín zbiera peniaze na nákup AED defibrilátora

Bratislava 3. februára (TASR) – Bratislavský Devín vyhlásil zbierku na nákup AED defibrilátora. Mestská časť tak reaguje na požiadavky obyvateľov, keďže prístroj je najúčinnejším prostriedkom, ako zabrániť úmrtiu v prípade, že dochádza k zástave srdca. Ak je rýchlo dostupný, zvyšuje šancu na prežitie na 93 percent. So zbierkou pomáha samospráve občianske združenie (OZ) Záchrana, ktoré napomáha pri zabezpečovaní týchto prístrojov na celom Slovensku.



"Po získaní potrebných finančných prostriedkov, teda približne 1700 eur, čo zahŕňa aj kúpu ochrannej skrinky na použitie v exteriéri, nám občianske združenie prístroj zakúpi a následne daruje obci," približuje miestna poslankyňa Jana Jakubkovič.



Použitie takéhoto defibrilátora je podľa nej hlasovo a vizuálne navigované tak, aby ho dokázal použiť každý. Jeho umiestnenie na území mestskej časti po jeho zakúpení vzíde podľa poslankyne z občianskej diskusie. "Verím, že sa nám spoločnými silami podarí do Devína zabezpečiť tento prístroj, ktorý je už dnes samozrejmou výbavou mnohých miest a obcí," poznamenala Jakubkovič.



Číslo bankového účtu občianskeho združenia je zverejnené na webovej stránke mestskej časti. Do poznámky pri platbe je potrebné uviesť slovo "DEVIN".