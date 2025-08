Bratislava 1. augusta (TASR) - Devínska cesta v Bratislave bude cez víkend uzavretá. Dôvodom je odstraňovanie zosuvu brala aj jeho čistenie. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková s tým, že v auguste dôjde ešte viackrát k uzavretiu danej cesty.



„Upozorňujeme vodičov, že v sobotu (2. 8.) od 8.00 h do nedele (3. 8.) do 21.00 h, ako aj ďalšie dva víkendy, dôjde k úplnej uzávere Devínskej cesty z dôvodu odstraňovania zosuvu brala, ako aj jeho čistenia,“ priblížila.



Cesta bude uzatvorená aj od pondelka 18. augusta do piatka 22. augusta s výnimkou víkendu. Vtedy sa premávka obnoví pre cyklistické preteky. „Opäť sa však od pondelka 25. augusta do nedele 31. augusta uzavrie,“ doplnila hovorkyňa.



Obchádzková trasa povedie cez Devínsku Novú Ves po obchvate alebo cez Karlovu Ves, Dúbravku či Lamač. Pre obyvateľov Devína bude Devínska cesta prejazdná až po križovatku s Dolnokorunskou a z druhej strany po križovatku Kremeľskej cesty so Slovanským nábrežím. „Zákaz vjazdu neplatí pre obyvateľov Devína, ale aj Dlhých dielov, ktorí môžu pokračovať po Devínskej ceste na Dlhé diely aj za touto križovatkou,“ ozrejmila Šimková.