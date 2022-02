Devínska Nová Ves pripravuje bazár nevyužitých, ale funkčných vecí

Bratislava 1. februára (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves pripravuje tzv. spätný odber nevyužitých, ale stále funkčných predmetov. Snahou mestskej časti je dať veciam druhú šancu. Prvý takýto odber je naplánovaný na 5. februára, následne by sa mal konať každú prvú sobotu v mesiaci. Na sociálnej sieti o tom informuje starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.



"Ekologické nie je len odpad triediť či zbierať, ale hlavne ho zbytočne nevytvárať. Preto sa naša príspevková organizácia Denova rozhodla dať druhú šancu nepotrebným veciam Devínskonovovešťanov. Ak máte doma nepotrebné veci, čo ešte môžu niekomu poslúžiť, budeme za ne radi," konštatuje Krajčír.



V praxi to bude fungovať tak, že obyvateľ daný predmet prinesie do areálu zberného dvora na ulici Milana Pišúta. Predmet skontrolujú a ak bude v poriadku, bude ďalej bezplatne ponúknutý. Ak nebude spĺňať požiadavky, skončí v zbernom dvore. Priniesť je možné obrazy, skrinky, zrkadlá, poličky, skelety postelí bez matracov, stoličky, stoly, dvere či kvetináče, teda nábytok menších rozmerov.



"Prosíme obyvateľov, aby nenosili poškodené veci a nebrali bazár ako spôsob bezplatného odovzdania odpadov," pripomína mestská časť.