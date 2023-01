Devínska Nová Ves schválila rozpočet ešte v decembri, pripravuje zmeny

Bratislava 17. januára (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves by mala tento rok hospodáriť so sumou viac ako 26,9 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu mestskej časti, ktorý miestni poslanci schválili ešte vlani v decembri. Keďže ho však prijali ešte pred schválením štátneho rozpočtu a mestskej časti chýbalo napríklad usmernenie rezortu financií, zmenám sa tak nevyhne.



"Musíme hľadať možnosti, ako sa vyrovnať s prudkým rastom cien energií, tovarov aj služieb a budeme hľadať dodatočné zdroje na svoje fungovanie. Rok 2023 sme začali s vyrovnaným rozpočtom, ale až ďalší vývoj ukáže, či si ho udržíme," uviedol pre TASR starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.



Miestne zastupiteľstvo schvaľovalo rozpočet ešte skôr, ako bol prijatý zákon roka SR. Pri jeho tvorbe tak samospráve chýbalo okrem iného usmernenie Ministerstva financií SR, s ktorým samosprávy štandardne pracujú už od októbra. Mestská časť sa musela zároveň zaobísť bez viacerých potrebných analýz.



"Za mňa je to najťažšie predpovedaný vývoj finančnej situácie v rámci mestských častí. Podstatné však je, že máme vytvorený základ pre rozpracované projekty z eurofondov, pre ktoré je dôležitá stabilita verejných financií, čo tento rozpočet zohľadňuje," podotkol Krajčír, ktorý verí, že už prvé rozpočtové opatrenia budú vychádzať z aktuálnejších a presnejších údajov.



Mestská časť v súčasnosti analyzuje vládne balíčky, ktoré počas prípravy rozpočtu neboli ešte schválené. Zmeny budú následne predložené miestnym poslancom. Do rozpočtu sa však premietlo aj zvyšovanie cien energií, a to výrazným zvýšením bežných výdavkov za ne. Samospráva sa preto v tejto súvislosti zamerala na nevyhnutné bežné výdavky, teda prenesený výkon štátnej správy, energie či mzdové náklady. Výdavky na nákup tovarov a služieb zredukovala na odhadované minimum.



Mestská časť zároveň ubezpečuje, že má financie na svoje investičné projekty, a to z eurofondov i vyrubeného poplatku za rozvoj. Medzi najdôležitejšie investičné projekty radí dostavbu Základnej školy Ivana Bukovčana a rozšírenie areálu verejnoprospešných služieb. "Hoci situácia je napätá, finančné zdravá Devínska Nová ves má všetky predpoklady rok 2023 úspešne zvládnuť," doplnil Krajčír.