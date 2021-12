Devínska Nová Ves bude v roku 2022 hospodáriť s vyše 22,699 mil. eur

Bratislava 11. novembra (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom viac ako 22,669 milióna eur. Rozhodli o tom tento týždeň poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva (MZ), keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2022. Rozpočet podľa starostu Devínskej Novej Vsi Dáriusa Krajčíra obsahuje množstvo investícií a projektov.



"Náš rozpočet je výsledkom rozsiahlej a kvalitnej prípravy a pragmatického prístupu k prioritám, má jasne definované ciele. Prijatie predstavuje stabilitu pre ďalší rozvoj. Zahŕňa množstvo požiadaviek reálnej potreby. Umožní nám pripravovať a realizovať projekty, ktoré sú pre napredovanie Devínskej Novej Vsi zásadné," uviedol pre TASR Krajčír.



Dôležité pre mestskú časť sú investície do rozširovania kapacít základných a materských škôl. "Sme totiž najmladšou mestskou časťou Bratislavy, a navyše v našom okolí prebieha dynamická výstavba v rozrastajúcej sa lokalite Bory," podotkol Krajčír. Samospráva preto plánuje investovať do prístavby a nadstavby základnej školy, ale tiež do skvalitnenia technického vybavenia odborných učební.



Pokračovať chce v komplexnej rekonštrukcii klubu dôchodcov, v revitalizácii vodnej nádrže či v opravách miestnych komunikácií a chodníkov. Cieľom je napríklad zrekonštruovať terasu Milana Marečka a pre zvýšenie ochrany a bezpečnosti občanov rozšíriť kamerový systém. Financie sú naplánované aj na ďalšie rozširovanie športových areálov a ihrísk, ďalší rozvoj čaká taktiež areál verejnoprospešných služieb.



Za zmienku podľa starostu stoja aj investície na rekonštrukciu budovy bývalého kina Devín či finančné prostriedky, ktoré mestská časť použije na vyhotovenie projektových dokumentácií. Týkajú sa napríklad vybudovania cyklotrasy, rekonštrukcie miestnej komunikácie Bystrická, úpravy chodníkov alebo športovej haly. "Z programu Komunikácie a doprava je potrebné spomenúť najvýznamnejší a finančne najnáročnejší projekt Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4 a pozemnej komunikácie na zokruhovanie sprístupnenia zóny Devínska Nová Ves v okolí automobilového závodu," doplnil Krajčír. Projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR.