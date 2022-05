Devínska Nová Ves hospodárila vlani s prebytkom vyše 259.140 eur

Bratislava 7. mája (TASR) - Bratislavská Devínska Nová Ves hospodárila v minulom roku s prebytkom viac ako 259.140 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2021, ktorí schválili poslanci na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Finančné prostriedky presunú do rezervného fondu a do fondu rozvoja mestskej časti.



"Devínska Nová Ves hospodári dlhodobo zodpovedne s vyrovnaným rozpočtom. Podobne je tomu tak aj pri finančných záväzkoch samosprávy, ktoré sú takmer nulové, čiže našu samosprávu a budúce generácie nezadlžujeme žiadnymi úvermi," uviedol pre TASR starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.



Najviac finančných prostriedkov bolo vynaložených na bežné výdavky, a to vo výške viac ako 10.618.815 eur. Ďalšie výdavky nasledovali podľa priorít mestskej časti, teda približne šesť miliónov eur na vzdelávanie, zhruba 700.000 eur na životné prostredie, okolo 520.000 eur na kultúru, približne 400.000 eur na sociálne služby a zhruba 240.000 eur na šport.



"Som veľmi rád, že sa nám podarilo revitalizovať Vodnú nádrž Mlynská na rekreačné účely, pričom pokračujeme v tomto roku s úpravou jej okolia," zhodnotil Krajčír. Pozitívne hodnotí aj rozšírenie kapacít miestnych materských a základných škôl, v prácach chcú pokračovať aj tento rok, keďže získali grantové zdroje vo výške niekoľko miliónov eur. "Sme jedna z mála častí Bratislavy, ktorá nemá vážnejšie problémy s umiestňovaním našich detí do školských a predškolských zariadení," poznamenal Krajčír. Vyzdvihol tiež začatie rozsiahlej rekonštrukcie klubu dôchodcov, ktorá v týchto mesiacoch finišuje.



Podotkol, že rovnako ako v iných samosprávach, tak aj v Devínskej Novej Vsi sa udalosti posledných dvoch rokov podpísali aj pod posunutie realizácie viacerých projektov. Na jar sa mestská časť preto pustila do rekonštrukcie terasy Milana Marečka, v pláne je tiež spustenie rozsiahleho projektu prestavby centrálneho námestia v Devínskej Novej Vsi, ktoré by malo vytvoriť verejným centrálnym priestorom na kultúrny a spoločenský život. V spolupráci s hlavným mestom a štátom začala mestská časť realizovať rozsiahlou rekonštrukciou turbookružnej križovatky Eisnerova, ktorá má výrazne pomôcť doprave v Devínskej Novej Vsi.