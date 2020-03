Devínska Nová Ves má linku pomoci pre seniorov a hendikepovaných

Bratislava 18. marca (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves zriadila v nadväznosti na šírenie nového koronavírusu telefonickú linku pomoci pre osamelých seniorov a hendikepovaných občanov. Určená je na zabezpečenie dovozu jedla či pomoci s nákupmi, alebo vyzdvihnutia liekov. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.



"V nadväznosti na šírenie ochorenia COVID-19 a potreby ochrániť tých najzraniteľnejších spomedzi nás zriadil starosta Dárius Krajčír nepretržitú telefonickú linku na pomoc pre našich osamotených seniorov a hendikepovaných občanov," uvádza samospráva s tým, že volať sa dá na nepretržitú linku 02/32 33 33 32 alebo na sekretariát starostu na číslo 02/60 20 14 44.



Mestská časť v tejto súvislosti apeluje na obyvateľov, aby nezabúdali na seniorov či starších susedov vo svojom okolí. "Ponúknite im vašu pomoc, alebo im odporučte našu linku pomoci," poznamenáva samospráva. Upozorňuje zároveň na to, aby pri kontakte so seniormi dodržiavali ľudia bezpečný odstup a nezabudli na nosenie ochranného rúška.



Pomocnú ruku podáva aj mestská časť Devín. "Ak bývate v našej mestskej časti a máte problém so zabezpečením základných životných potrieb, prípadne evidujete vo vašom susedstve takéhoto človeka, prosím, nahláste to na telefónnom čísle 02/60202511 alebo e-mailom na podatelna@devin.sk," vyzýva samospráva na webovej stránke.