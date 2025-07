Devínska Nová Ves opäť vyhlásila verejnú zbierku školských pomôcok

Bratislava 30. júla (TASR) - Bratislavská Devínska Nová Ves pokračuje aj tento rok v pomoci so školskými potrebami pre deti zo sociálne slabších rodín. Vyhlásila preto opäť verejnú zbierku školských pomôcok. Zbierka potrvá do 18. augusta. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



„Mestská časť aj tento rok organizuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, pre ktoré sú výdavky spojené s nástupom do školy výraznou záťažou,“ podotýka samospráva.



Na miestny úrad na Novoveskej ulici je možné priniesť školské tašky, peračníky, písacie a kresliace potreby či potreby na výtvarnú výchovu. Tiež zošity, obaly, výkresy a ďalšie základné školské pomôcky.