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Devínska Nová Ves opäť vyhlásila verejnú zbierku školských pomôcok

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Zbierka potrvá do 25. augusta.

Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Bratislavská Devínska Nová Ves pokračuje aj tento rok v pomoci so školskými potrebami pre deti zo sociálne slabších rodín. Vyhlásila preto opäť verejnú zbierku školských pomôcok. Zbierka potrvá do 25. augusta. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.

„Mestská časť aj tento rok organizuje zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín, pre ktoré sú výdavky spojené s nástupom do školy výraznou záťažou,“ podotýka samospráva.

Na miestny úrad na Novoveskej ulici je možné priniesť školské tašky, peračníky, písacie a kresliace potreby či potreby na výtvarnú výchovu. Tiež zošity, obaly, výkresy a ďalšie základné školské pomôcky.
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