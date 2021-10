Devínska Nová Ves oslavuje 570. výročie prvej písomnej zmienky

Bratislava 9. októbra (TASR) – Devínska Nová Ves si pripomína 570. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti pripravila mestská časť počas víkendu kultúrny program, ktorý má byť plný symbolov a historických odkazov.



Na Istrijskej ulici osadia v sobotu nové umelecké dielo – erb Devínskej Novej Vsi - orientované bude do Rakúska. "Devínsku Novú Ves spájal kedysi s Rakúskom drevený most. Dnes ho nahradil Cyklomost slobody, ktorý opäť spojil hlavne ľudí rôznych národov a národností. Ľudia sú dôležití. Minulosť aj prítomnosť sa skladá z toho, čo urobili ľudia," uviedol pre TASR starosta Dárius Krajčír.



Mestská časť zároveň umožní vzhliadnuť historickú listinu, ktorá je prvou písomnou zmienkou o obci. V nej sa Ján Huňady poďakoval Bratislavčanom, že sa nepoddali Jiskrovcom a zabránili obsadeniu Bratislavy. V historickom dokumente je uvedené, že sa tak stalo v roku 1451 v Novej Vsi. "Táto Nová Ves je Devínskou Novou Vsou, keďže Jiskrovci mali svoje štáby v Stupave alebo v Marcheggu a iná Nová Ves tu nikde blízko nie je. Je to naozaj nevyvrátiteľná zmienka," podotkol historik a archivár Jozef Klačka.



Pripravené sú aj jazdy historickým vlakom do Kuchyne a späť, keďže železničná stanica v Devínskej Novej Vsi je spolu s tou v Lamači najstaršou stanicou na Záhorí. Návštevou pamätníkov si chce mestská časť uctiť miesta, ktoré poukazujú na historické udalosti a predstavujú kultúrne a duchovné dedičstvo Devínskej Novej Vsi. Chýbať nebude ani Jablkové hodovanie, komentovaná prechádzka Devínskou Kobylou, komorná hudba či atrakcie v podobe vyhliadkového kolesa a reťazového kolotoča.



V nedeľu (10. 10.) sa začne program bohoslužbou v kostole Ducha Svätého, popoludní sa v uliciach mestskej časti objavia historické vozidlá. Vyvrcholením osláv Dňa obce bude udeľovanie ocenení Devínskonovoveská holubica významným osobnostiam, ktoré sa svojím celoživotným dielom zaslúžili o rozvoj, zveľaďovanie a reprezentáciu mestskej časti.