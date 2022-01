Bratislava 16. januára (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves pokračuje v rekonštrukcii domu seniorov na Istrijskej ulici, práce, ktoré sa začali vlani v apríli, podľa starostu Dáriusa Krajčíra napredujú. Termín ich dokončenia, ktorý je naplánovaný na apríl, však bude závisieť od dodávok materiálov. Tie v posledných mesiacoch zdraželi a dodávka niektorých pre ich nedostatok na trhu mešká.



"Verím, že napriek týmto problémom, s ktorými bojujú všetky samosprávy, sa nám podarí dokončiť dom seniorov s čo najmenším meškaním. Som rád, že sa podarilo aj počas sviatkov postúpiť s rekonštrukciou," skonštatoval Krajčír po tohtotýždňovom kontrolnom dni.



V rámci rekonštrukcie sa pokračuje s prácami okolo podláh, omietok či kúrenia, čoskoro by mala začať fungovať kotolňa. Následne by sa malo pokračovať s kladením napríklad drevenej podlahy v hlavnej miestnosti, ktorá bude môcť po novom slúžiť aj na kultúrne podujatia, dokončené budú aj toalety. Objekt prešiel tiež dispozičnými zmenami.



"Pribudne tzv. apartmán, ktorý okrem toho, že poskytne zázemie pre prípadné lekárske vyšetrenia, vytvorí obytnú jednotku, kde sa bude môcť dočasne ubytovať osoba/rodina v núdzi, prípadne sa využije v prípade nutnosti akejkoľvek izolácie," poznamenal Krajčír.



V prípade priaznivého počasia by sa malo v ďalšej fáze pristúpiť k exteriérovým prácam. Týkajú sa rampy, prestrešenia nad vchodom, vstupu do budovy či prístupového chodníka. Vynovený priestor bude zároveň podľa starostu plniť aj ďalšiu funkciu, a to prepájanie seniorov s ostatnými aktívnymi obyvateľmi mestskej časti v kultúrnych a voľnočasových miestnych kluboch, krúžkoch či organizáciách.