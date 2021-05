Devínska Nová Ves pripomína, že proti komárom vie bojovať každý

Bratislava 20. mája (TASR) – Do boja proti komárom sa môže zapojiť každý obyvateľ. A to nielen ako dobrovoľník v rámci projektu Lovci komárov, ale napríklad aj ako bežný záhradkár. Pripomína to bratislavská Devínska Nová Ves, ktorá sa pravidelne snaží o osvetu v tejto oblasti. Podľa mestskej časti, ktorá býva každoročne komármi výrazne zasiahnutá, by sa obyvatelia mali vyvarovať ľahostajnosti a môžu „svojou troškou“ prispieť ku kontrole okolia.



„Veľa záhradkárov, ktorí nedisponujú prívodom vody, ju zachytáva do sudov, čo je z ekologického hľadiska výborným vodozádržným opatrením. Začína to byť však problém v neskoršom jarnom a letnom období, lebo všetky vodné plochy sa môžu stať liahniskami pre komáre,“ uviedla pre TASR Jana Vedejová Sitášová, vedúca mediálneho oddelenia miestneho úradu.



Mestská časť upozorňuje, že potenciálnym liahniskom môžu byť nielen sudy s vodou, ale aj tanieriky pod kvetináčmi, vysoká nekosená tráva a burina, kde sa drží vlhkosť, či záhradné jazierka. Môžu to však by akékoľvek nádoby, v ktorých sa môže nazbierať voda pri zrážkach, prázdne plechovky či staré pneumatiky nevynímajúc.



Pri záhradných sudoch sa preto napríklad odporúča ich prekrývanie alebo vylievanie vody aspoň raz týždenne, aby sa larvy nestihli premeniť na dospelých komárov. „Po dažďoch je veľmi vhodné si prejsť záhradu, terasu a okolie svojho bydliska a preveriť, či sa niekde zbytočne nedrží voda. Ak je to možné, tak vodu vyliať,“ poznamenala Vedejová Sitášová.



Chemické postreky sú podľa samosprávy krajným a neekologickým riešením a väčšinou prichádzajú, až keď je situácia neznesiteľná. Podľa mestskej časti je preto dôležitá prevencia aj v duchu osvety pre obyvateľov. Mestská časť sa zároveň v tejto súvislosti stotožňuje s iniciatívou hlavného mesta, ktoré bude tento rok uprednostňovať ekologické BTI postreky. Samospráva verí, že budú vhodne načasované, aby sa zaistila ich účinnosť.