Devínska Nová Ves rozšírila kapacitu školy na Ulici I. Bukovčana

Bratislava 21. septembra (TASR) - Na základnej škole na Ulici Ivana Bukovčana v bratislavskej Devínskej Novej Vsi pribudlo osem nových tried. Dostavbu s novými triedami sa mestskej časti podarilo zrealizovať vďaka eurofondom. Projekt sa týka nielen nevyhnutného zvýšenia kapacity školy, ale aj zvýšenia kvality výučby a vzdelávania. Pre TASR to uviedla referentka mediálneho oddelenia miestneho úradu Jana Martanovičová.



V nadstavenej časti budovy sa škola rozšírila o päť tried, súčasťou nadstaveného podlažia sú tiež kabinety pre učiteľov a výchovných poradcov. V pristavenej časti objektu, ktorý má celkovo štyri nadzemné podlažia, vznikli ďalšie tri triedy. Škola zároveň spĺňa kritériá konceptu smart vrátane komponentov zelenej, digitálnej, inkluzívnej a otvorenej partnerskej školy. Bezbariérovosť v nových priestoroch zabezpečuje schodolez.



Podľa mestskej časti ako zriaďovateľa školy i samotného vedenia školy boli ostatné tri roky z dôvodu realizácie projektu mimoriadne náročné. "Vyučovací proces prebiehal minulý školský rok v sťažených podmienkach a rušné boli aj prázdniny, ktoré sme využili na zariaďovanie tried," poznamenala riaditeľka školy Renáta Balogová. Ocenila najmä fakt, že samotnú stavbu sa podarilo dokončiť za desať mesiacov.



Mestská časť Devínska Nová Ves bola jednou z tých, ktoré získali koncom roka 2021 eurofondy na rozšírenie svojich škôl. Samospráva bola vtedy úspešná so svojou žiadosťou na projekt dostavby ZŠ Ivana Bukovčana, na ktorý získala 2,3 milióna eur. "Od konca 80. rokov ide o najrozsiahlejšiu investíciu do výstavby nových priestorov základnej školy," komentoval vtedy starosta Dárius Krajčír.