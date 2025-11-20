< sekcia Regióny
Devínska Nová Ves spúšťa prvý ročník participatívneho rozpočtu
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Bratislavská Devínska Nová Ves spúšťa prvý ročník participatívneho rozpočtu. Návrhy na projekty je možné podávať do 31. decembra. Témou je verejný priestor a životné prostredie. Alokovaných je 10.000 eur. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 1. apríla 2026. Informuje o tom mestská časť na svojom webe.
„Participatívny rozpočet je spôsob, ako môžu obyvatelia mestskej časti priamo ovplyvniť, na čo budú použité verejné financie z rozpočtu mestskej časti,“ podotýka samospráva.
Obyvatelia môžu navrhovať napríklad výsadbu zelene (stromy, kríky, trvalky, lúčne kvety, komunitné záhrady, zelené ostrovčeky), doplnenie mobiliáru (lavičky, informačné tabule), prvky na zadržiavanie vody a podporu biodiverzity (dažďové záhrady, vtáčie búdky, hmyzie hotely) či mobilnú zeleň (veľké kvetináče s drevinami, kvetmi). Rovnako tak hracie a športové prvky, tienenie detských ihrísk, detské chodníky, vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť (workshopy o kompostovaní, separovaní odpadu) a enviro-dielne. Navrhované môžu byť cyklo-servisné stanice či mapy prírodných zaujímavostí mestskej časti s interaktívnymi QR kódmi.
Naopak, návrh by nemal byť zameraný napríklad na bežnú údržbu verejného priestoru, činnosti, ktoré si vyžadujú zmenu dopravného značenia alebo ktoré nie sú v právomoci mestskej časti. Rovnako tak na eticky alebo spoločensky nevhodný obsah (nenávistný, propagandistický, politický), na technicky neuskutočniteľné projekty či projekt s nejasným alebo nerealistickým rozpočtom.
Návrh projektu na predpísanom formulári je možné podávať poštou, elektronicky alebo osobne v podateľni miestneho úradu. Realizovateľnosť návrhov bude hodnotiť miestny úrad. Vybrané návrhy budú verejne prezentované a priblížené verejnosti, ktorá bude za ne elektronicky hlasovať. Každý môže zahlasovať za jeden projekt. Vybraté budú štyri projekty s najvyšším počtom hlasov, pokiaľ nebudú prevyšovať celkovú určenú sumu. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2500 eur.
