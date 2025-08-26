< sekcia Regióny
Devínska Nová Ves uzavrela zmluvu na výstavbu telocvične v areáli ZŠ
Investícia je v hodnote 4.710. 110,60 eura s DPH.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Vybudovanie novej telocvične v areáli Základnej školy (ZŠ) Ivana Bukovčana v bratislavskej Devínskej Novej Vsi predstavuje investíciu v hodnote 4.710.110,60 eura s DPH. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorú v utorok zverejnili v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).
Dvojpodlažný objekt, ktorý má podľa súťažných podkladov poskytnúť žiakom i verejnosti multifunkčnú športovú halu, doplnenú o tribúnu i menšiu telocvičňu a aj potrebné zázemie, vyrastie na pozemku, ktorý je v súčasnosti využívaný ako tenisový kurt, spevnené plochy a zeleň.
Zhotoviteľom je spoločnosť Úsporné Drevodomy, ktorá uspela vo verejnej súťaži. Zazmluvnený termín odovzdania diela je do 14 mesiacov od odovzdania staveniska. Pri financovaní využije samospráva eurofondy.
