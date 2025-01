Devínska Nová Ves vyčistila a opäť napustila viacúčelovú vodnú nádrž

Bratislava 24. januára (TASR) - Viacúčelová vodná nádrž v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, jedno z vodozádržných opatrení, je po vlaňajších povodniach vyčistená od nánosov bahna a opäť napustená. V rámci sanačných prác mestská časť skontrolovala aj celkový stav hrádze a všetky súvisiace objekty, ktoré boli zaplavené a poškodené. Poškodené opravila, v pláne má tiež spevnenie samotnej koruny hrádze. Pre TASR to uviedol devínskonovoveský starosta Dárius Krajčír.



"Práve pri nedávnych povodniach sme sa mohli presvedčiť o dôležitosti tejto vodnej nádrže," skonštatoval Krajčír.



Podľa starostu je nevyhnutné, aby objem a kapacita, ktorú vodná nádrž dokáže zadržať, bola dostatočná a aby bola vodná nádrž prevádzkyschopná, bez akýchkoľvek problémov. Naplavené nánosy a bahno počas povodní spôsobili zníženie jej kapacity, preto mestská časť musela zareagovať a začať s ich odstraňovaním. V opačnom prípade by totiž opätovné prívalové dažde mohli pri zníženej kapacite či technických problémoch spôsobiť v mestskej časti škody. Poškodené objekty hrádze samospráva opravila, pozornosť chce venovať aj korune hrádze a jej spevneniu.



Sanačné práce sa však netýkali len vodnej nádrže, ale aj potoka Mláka, kde bolo taktiež potrebné odstrániť nánosy a vyčistiť koryto. V tomto prípade boli práce v réžii Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý je správcom potoka. Starosta zároveň priznáva, že vyliatie potoka Mláka počas septembrových povodní prekvapilo mnohých.



"Očakávalo sa, že problémom budú najmä Morava a Dunaj. Nakoniec však na viacerých miestach, ako Stupava, Borinka či Záhorie spôsobili škody práve potoky," poznamenal Krajčír. Preto bolo podľa neho potrebné, rovnako ako vo vodnej nádrži, zväčšiť jeho kapacitu, aby v prípade prívalových dažďov dokázal udržať čo najväčší objem a množstvo vody.



Revitalizáciu čakajú aj ďalšie časti vodnej nádrže v Devínskej Novej Vsi. Mestská časť sa plánuje v budúcnosti zamerať na doplnenie mobiliára či vytvorenie zázemia v okolí vodnej nádrže. Zmeny by mali podľa neho ešte viac zatraktívniť obľúbený priestor obyvateľov.