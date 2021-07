Devínska Nová Ves vyhlásila súťaž na revitalizáciu okolia rybníka

Bratislava 28. júla (TASR) – Bratislavská Devínska Nová Ves vyhlásila verejnú anonymnú architektonickú súťaž na revitalizáciu územia okolia zrekonštruovanej viacúčelovej vodnej nádrže na Mlynskej ulici. Zadefinovať má vzhľad a funkčnosť okolia. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke. Návrhy je možné podávať do 15. septembra.



"Zámerom je priniesť aktívnejší a pestrejší spôsob využitia vodnej nádrže priamo nadväzujúcej na existujúce cyklistické trasy a výnimočné alúvium rieky Morava spolu so zabezpečením obslužných služieb," konštatuje samospráva v súťažných podmienkach. Súťaž tak má napomôcť nájdeniu najlepšieho riešenia. K návrhom sa bude môcť v rámci participácie vyjadriť aj verejnosť.



Mestská časť zrekonštruovala tento rok viacúčelovú vodnú nádrž. Predmetom stavebných prác bolo odstránenie bahenných nánosov, úprava svahov nádrže, rekonštrukcia nápustného a výpustného objektu, rekonštrukcia lávky a stavidla na potoku Mláka.



Vodná nádrž by mala slúžiť na rekreačné účely, teda na zimné korčuľovanie a letné člnkovanie sa v plnohodnotnom rekreačnom priestore. Prípadné kúpanie bude závisieť od kvality vody vo vodnej nádrži. Umožní tiež hasičskému zboru jednoduchší prístup k čerpaniu vody na hasenie, poslúžiť môže aj ako vodný zdroj na polievanie zelene.



Predtým sa práce na rybníku vykonali v rokoch 1997 až 1998, keď bol rybník vypustený a nánosy z potoka (cca 30 cm) vybagrované.