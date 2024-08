DEZORIENTOVANÝ MUŽ V DUNAJI: Nevedel vyjsť, pomáhali mu policajti

Komárno 8. augusta (TASR) - Komárňanskí policajti pomáhali dezorientovanému mužovi, ktorý ráno o pol druhej nevedel vyjsť z rieky Dunaj. Muž zavolal na linku 158 a oznámil, že nevie, kde presne je, no je vo vode pri hrádzi a nevie z nej vyjsť von. Polohu určiť nedokázal, tvrdil, že pravdepodobne vidí Alžbetin most, hraničný priechod do Maďarska, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Policajti boli s volajúcim mužom v spojení. Keď prišli na Veľkodunajské nábrežie, zapli svetelné výstražné znamenie. Muž si majáky všimol, ale dokázal iba udať smer, z ktorej strany vidí záblesky. Policajti sa preto pešo vybrali smerom, z ktorého mali byť svetlá videné. Zhruba po 500 metroch uvideli v rieke osobu, ktorá z nej nevedela svojpomocne vyjsť von, a vytiahli ju do bezpečia.



Policajti následne privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Tridsaťosemročný muž z Nitrianskych Hrnčiaroviec sa sťažoval na bolesť nohy, ťažšie sa mu dýchalo a bola mu veľká zima.