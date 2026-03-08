< sekcia Regióny
DFN Košice chce začať s prácami na nadstavbe a rekonštrukcii tento rok
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) avizoval, že s vedením nemocnice bude o projekte rokovať aj počas svojej budúcotýždňovej návštevy DFN.
Autor TASR
Košice 8. marca (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice chce s prácami na nadstavbe a rekonštrukcii jej objektu začať v tomto roku. Pre TASR to povedal jej riaditeľ Andrej Koman s tým, že projektová dokumentácia je hotová. Disponujú už aj stavebným povolením na zosilnenie pilierov a základov budovy.
„My máme nejaké rámcové plány na tento rok. Všetko závisí od rozpočtových kapitol, ktoré má pán minister pripravené,“ povedal Koman. Čo sa týka samotnej rekonštrukcie a prestavby, v roku 2026 by sa mohli investície pohybovať vo výške troch miliónov eur. „Naša ambícia je prvý rok preinvestovať toľko finančných zdrojov, keďže máme súhlas dotknutých úradov - a to je vo výške tých troch miliónov eur. Týka sa to základných pilierov a eventuálne železnej konštrukcie nadstavby pripravenej projektantom. V ďalších rokoch by malo byť sekvenčne čerpaných celkom do 39 miliónov eur s DPH,“ spresnil s tým, že v súčasnosti pokračujú v administratívnych procesoch potrebných na realizáciu celej stavby.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) avizoval, že s vedením nemocnice bude o projekte rokovať aj počas svojej budúcotýždňovej návštevy DFN. „Je to vec, ktorú jednoducho musíme vyriešiť,“ uviedol pre TASR v súvislosti so stavebnými prácami. Pripomenul, že zdroje sú obmedzené, no snahou je hľadať nové. „Budeme robiť všetko preto, aby sme sa počas tohto roka pohli. Jedna vec sú peniaze, ale toto už je život ohrozujúci stav,“ doplnil, pričom poukázal aj na azbest v stenách. Nadstavbu a stavebné úpravy DFN označil za prioritu.
Rezort zdravotníctva potvrdil, že v zmysle požiadavky DFN vyčlenil v tomto roku viac ako 3,1 milióna eur na začatie realizácie predmetnej investičnej akcie.
DFN dlhodobo upozorňovala na potrebu jej rekonštrukcie a nadstavby vzhľadom na poddimenzované priestory. Závažné technické nedostatky a kapacitné problémy identifikovala na viacerých oddeleniach. Návrh realizácie nadstavby a stavebných úprav v tejto nemocnici schválila vláda v júli 2024 s tým, že financovanie projektu bude hradené zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva vo výške takmer 36 miliónov eur a zabezpečiť sa má do konca roka 2028.
