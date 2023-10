DFN Košice eviduje jedno úmrtie v súvislosti so žltačkou

Košice 18. októbra (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice eviduje od začiatku roka jedno úmrtie pacienta v súvislosti so žltačkou. Pre TASR to uviedla marketingová špecialistka nemocnice Zuzana Baníková s tým, že dieťa prišlo do nemocnice vo vážnom stave.



V súčasnosti je v DFN Košice hospitalizovaných 13 detí so žltačkou. "Ani jedno z nich nie je vo vážnom stave," uviedla. Oproti minulému týždňu sa situáciu s vírusovou hepatitídou typu A (VHA) podľa nej zlepšila.



DFN začiatkom októbra informovala, že detské infekčné oddelenie (DIO) s kapacitou 25 detí je plné. Situáciu vtedy označila za alarmujúcu. K preťaženiu DIO došlo pre VHA aj v období jarných prázdnin.