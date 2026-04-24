DFN Košice nebude 8.mája poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť
Autor TASR
Košice 24. apríla (TASR) - V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice v piatok 8. mája budú zamestnanci vykonávajúci prácu v jednozmennej prevádzke čerpať pracovné voľno. „Ambulantní pacienti boli vopred preobjednaní na najbližšie možné termíny,“ informovala TASR v stanovisku DFN. Košická univerzitná nemocnica zatiaľ o režime fungovania 8. mája ešte nerozhodla.
V DFN bude nepretržitá zdravotná starostlivosť zabezpečená v štandardnom rozsahu pre hospitalizovaných aj urgentných pacientov.
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach konzultuje režim fungovania počas 8. mája so zriaďovateľom. „Budúci týždeň budeme mať na túto tému aj stretnutie so zástupcami odborových organizácií. O definitívnom riešení budeme verejnosť včas informovať,“ uviedla nemocnica pre TASR v stanovisku.
V rámci konsolidácie bol 8. máj, Deň víťazstva nad fašizmom, v roku 2026 zrušený ako deň pracovného pokoja, ale sviatkom zostal a zamestnanci majú nárok na príplatok.
