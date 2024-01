DFN Košice: Pre komentár k Dolinkovej nemocnicu rezort nekontaktoval

Bratislava 30. januára (TASR) - Detskú fakultnú nemocnicu (DFN) Košice nikto z rezortu zdravotníctva v súvislosti s komentárom k fotografii ministerky Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) s novorodencom nekontaktoval. Pre TASR to uviedol štatutárny zástupca riaditeľa nemocnice Ján Csala. Reagoval tak na medializované informácie, že niekto z rezortu sa mal zaujímať o primárku neonatologického intenzívneho oddelenia nemocnice pre jej komentár pod fotkou.



Lekárka sa podľa nemocnice k fotografii na sociálnej sieti vyjadrila ako súkromná osoba zo súkromného profilu. "S vedením DFN Košice daná situácia nesúvisí," poznamenal Csala. Ministerstvo pre TASR reagovalo, že nemá informácie, že by niekto z jeho zamestnancov v tejto súvislosti do DFN Košice telefonoval, pre čo čelí kritike opozičných poslancov.



Lekárky sa zastali SaS či KDH. "To, že tento prešľap ministerky mal ešte dohru v lustrovaní primárky, ktorá slušne a odborne správne upozornila na nedodržiavanie hygienických opatrení ministerky, nemôžeme nechať bez povšimnutia. Ostro to odmietame," uviedol poslanec parlamentu Peter Stachura (KDH). Za neakceptovateľné to považuje aj poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková (SaS). "Nikto z ministerstva nemá právo na takéto správanie, na šírenie strachu z pozície moci voči odborníkom, ktorí sa vyjadria slušne a v súlade so svojou odbornosťou," dodala.



Dolinková minulý týždeň uverejnila na sociálnej sieti fotografiu z návštevy popradskej nemocnice s novorodencom. Príspevok vyvolal vlnu kritiky. Lekárka z DFN Košice ju v komentári upozornila na potrebu dodržiavania opatrení na minimalizovanie rizika infekcie. Rezort pre TASR v reakcii uviedol, že ministerka sa riadila pokynmi zdravotníkov a plne rešpektovala ich odporúčania. Nemocnica Poprad priblížila, že prešla hygienickým filtrom a nejavila žiadne známky akútnej respiračnej infekcie, a preto podľa nich nepredstavoval kontakt s ňou pre novorodenca žiadne riziko.