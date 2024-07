Detská fakultná nemocnica v Košiciach víta vládou schválenú nadstavbu

Košice 12. júla (TASR) - Vedenie Detskej fakultnej nemocnice (DFN) Košice privítalo rozhodnutie vlády SR, ktorá v stredu (10. 7.) schválila návrh realizácie nadstavby a stavebných úprav v tejto nemocnici. Podľa plánu by sa stavebné práce mali začať v decembri 2025 s ukončením kolaudačného konania v júni 2028.



Detská nemocnica už disponuje stavebným zámerom, projektovou dokumentáciou k územnému konaniu aj samotným územným rozhodnutím. Nasledovať bude vyhlásenie verejného obstarávania na realizáciu projektu pre stavebné konanie a realizačný projekt na zhotoviteľa stavby. Informovala o tom hovorkyňa DFN Zuzana Baníková.



Predpokladané náklady na výstavbu sú takmer 36 miliónov eur, financovanie pôjde z kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu z kapitoly rezortu zdravotníctva.



"Je to veľmi zodpovedný krok a strategické rozhodnutie. Schválením nadstavby sa celkovo zvýši dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre detských pacientov v našom regióne," uviedol riaditeľ DFN Košice Andrej Koman.



Nadstavbou sa podľa Komana vyrieši situácia s prenájmom priestorov pre oddelenie neonatologickej intenzívnej medicíny, ktoré je už 20 rokov v prenajatých priestoroch susednej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice. "Nové a väčšie priestory budú výrazným zlepšením podmienok najmä pre choré deti so sprievodom, ktoré trápia mimoriadne ťažké zdravotné problémy. Ide hlavne o rôzne onkologické, neurologické či iné vážne diagnózy, keď sú deti často v nemocnici opakovane a dlhodobo hospitalizované," uviedol. Realizácia projektu umožní tiež vybudovanie detského oddelenia rádiológie a zobrazovacích metód. "Naplnia sa tak základné požiadavky na pracovisko danej úrovne podľa kritérií optimalizácie siete nemocníc. Pre pacienta to bude znamenať napríklad výrazne skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v oblasti rádiodiagnostiky," zdôraznil riaditeľ.



Ministerstvo zdravotníctvo (MZ) SR podľa nemocnice už v minulosti alokovalo finančné prostriedky na jednotlivé stupne projektovej dokumentácie 931.000 eur, ktoré sú priebežne čerpané, chýbala však kľúčová investícia umožňujúca veľkú rekonštrukciu. Projekt nadstavby DFN Košice predstavuje strategickú investíciu, ktorá umožní modernizáciu technológie budov a zvýšenie lôžkovej kapacity s cieľom zabezpečiť špecializovanú zdravotnú starostlivosť o detských pacientov na vysokej úrovni. Zvýšenie počtu lôžok by bolo približne o 40 percent.