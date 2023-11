DFN Košice využíva digitálny mikroskop na neurochirurgické operácie

Košice 7. novembra (TASR) - Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice od septembra využíva ako jediná na Slovensku špeciálny operačný mikroskop, ktorý na zobrazenie operačného poľa využíva 3D optiku a robotickú ruku. Tento tzv. exoskop sa používa najmä v neurochirurgii. Informovala o tom marketingová špecialistka DFN Zuzana Baníková.



Kvalitné 3D zobrazenie umožňuje podľa nemocnice radikálne odstránenie nádorov bez poškodenia zdravého tkaniva v oblasti mozgu a chrbtice, ale aj realizovať rekonštrukčné operácie v oblasti brucha.



Operatér sa pri výkone neskláňa k okuláru mikroskopu, ale má na očiach 3D okuliare, cez ktoré sa pozerá na obrazovku pred sebou. Operačné pole sníma robotická ruka s optikou, ktorej pohyb chirurg ovláda tak, aby sa mu detailne zobrazovalo potrebné miesto. Obraz je mimoriadne jasný a ostrý, neporovnateľne zreteľnejší, ako to umožňujú bežné operačné mikroskopy.



Exoskop najnovšej generácie je zapožičaný na pol roka od výrobcu a už prvé týždne využitia ukázali podľa nemocnice jeho mimoriadny prínos. "Využili sme ho už pri niekoľkých neurochirurgických operáciách detí. Išlo o dva nádory v oblasti malého mozgu, jeden nádor veľkého mozgu a nádor chrbtice v krížovej oblasti riešený špecifickým zadným prístupom. V tomto poslednom prípade by sme klasický mikroskop nemohli vôbec použiť, iba lupové okuliare kvôli použitiu špeciálneho uhla zobrazenia," uviedol medicínsky námestník pre chirurgické odbory DFN Tomáš Andráš.



Digitálny mikroskop je kompatibilný s ďalšími využívanými prístrojmi, ako je neuronavigácia, ktorá sa využíva pri mozgových operáciách. Jeho výhodou je okrem výbornej optiky aj použiteľnosť v rôznych operačných polohách. "Mikroskop je prednostne určený na využitie v neurochirurgii na operácie mozgu a zákroky v oblasti chrbtice, napríklad je veľmi efektívny pri rázštepoch chrbtice a syndrómoch pripútanej miechy. Ale osvedčil sa nám aj v kombinácii neurochirurgických a brušných výkonov u detí, kedy sa uvoľňujú miechové deformity, zasahujúce do brušnej dutiny, ako to bolo v prípade operácie u chlapca, ktorému nádor tlačil na konečník," konštatoval Andráš.



Vedenie DFN deklaruje, že urobí všetko preto, aby nový mikroskop slúžil chirurgom na špecifické operácie detí aj po dobe jeho zapožičania, teda po februári 2024. "Cena prístroja je zhruba 600.000 eur a naše vlastné zdroje na takýto nákup nepostačujú, ale zaradili sme exoskop Aeos do plánu nákupov na budúci rok z kapitálových výdavkov štátu. Pevne dúfame, že budeme úspešní," uviedol riaditeľ DFN Andrej Koman.