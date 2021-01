DFNsP naďalej poskytuje neobmedzenú zdravotnú starostlivosť

Banská Bystrica 5. januára (TASR) – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) v Banskej Bystrici nepatrí medzi zdravotnícke zariadenia, pri ktorých došlo k reprofilizácii lôžok len na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti. Poskytuje tak neobmedzenú zdravotnú starostlivosť vrátane plánovaných vyšetrení, kontrol, operačných zákrokov a hospitalizácií. Informovala o tom sama v utorok na sociálnej sieti.



Medzi jej prvých zaočkovaných odborníkov proti ochoreniu COVID-19 v závere vlaňajšieho roka patril 80-ročný profesor Svetozár Dluholucký, významná osobnosť slovenskej pediatrie a neoddeliteľná súčasť Skríningového centra novorodencov SR i celej DFNsP.



"Očkovanie dáva človeku osobnú slobodu. Prvá dávka, ktorú som dostal, ešte nechráni. Ona len naštartuje imunitný systém a pri druhej dávke, ktorá bude aplikovaná po troch týždňoch, sa spustí obranná reakcia organizmu. To znamená, že budem chránený. A ja som presvedčený, že na dlhú dobu. Dostatočne dlhú na to, aby sme prežili pandémiu a prípadný návrat vírusu," reagoval odborník s tým, že tak chráni nielen seba, ale i svoje okolie, rodinu, pacientov či študentov.



Očkovania sa neobáva, lebo ako dodáva: "Vo svojom živote si nepamätám na niekoho, kto by zomrel v dôsledku vakcíny, a to robím medicínu viac ako 50 rokov."