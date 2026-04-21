< sekcia Regióny
DFS Matičiarik oslavuje 35. výročie vzniku, dnes združuje 150 detí
Autor TASR
Banská Bystrica 21. apríla (TASR) - Jeden z najvýznamnejších reprezentantov slovenského folklóru v banskobystrickom regióne, detský folklórny súbor (DFS) Matičiarik z Banskej Bystrice, oslavuje 35. narodeniny. Pri tejto príležitosti chystá slávnostný galaprogram pod názvom Naše hniezdo, ktorý sa uskutoční 25. a 26. apríla v priestoroch auly Univerzity Mateja Bela. TASR o tom v utorok informoval tím DFS.
„Oslavy 35. výročia budú prehliadkou talentu, poctivej práce a radosti, ktorú deti do folklóru vkladajú. Sľubujú nezabudnuteľný umelecký zážitok, ktorý predstaví súčasných členov prostredníctvom viacerých nových choreografií i prostredníctvom výpovedí samotných detí o tom, čo pre ne súbor Matičiarik znamená,“ uviedol tím DFS.
História súboru sa začala písať v roku 1990. Za jeho zrodom stoja bývalé tanečníčky renomovaných súborov Lúčnica a Partizán Erika Mesíková a Zuzana Drugová. To, čo sa začalo ako komorná iniciatíva, sa za desiatky rokov rozrástlo na rešpektovaný súbor, ktorý dnes združuje približne 150 detí. K láske k tradíciám sú vedení už najmenší členovia od 3,5 roka, pričom v súbore pôsobia až do veku 15 rokov. Víziou DFS nie je iba viesť svojich členov k záujmu o tanec, spev a hudbu, ale i k poznaniu širších súvislostí, v ktorých folklór vždy žil. Súbor sa zameriava predovšetkým na regióny stredného Slovenska, ktoré sú im najbližšie.
„Deti sa učia spolupracovať, mať k sebe úctu a navzájom si pomáhať. Súbor v nich pestuje pokoru a lásku k tradíciám, histórii aj k prírode. Prostredníctvom ľudových piesní a rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom, získavajú morálne základy a isté ‚poľudštenie'. Slovenská ľudová pieseň prináša hlbokú pravdu o živote, ktorú naše deti hrdo šíria i v zahraničí,“ priblížila vedúca súboru najmladších detí Renáta Dáliková s tým, že v dnešnej digitálnej dobe ponúka Matičiarik deťom autentický kontakt s koreňmi a medziľudské putá.
Doma i v zahraničí oceňovaný Matičiarik účinkoval na festivaloch, napríklad v Mexiku, vo Venezuele, v Kostarike, Paname, vo Francúzsku, Belgicku, Poľsku, Bulharsku a v ďalších krajinách.
