Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. jún 2026Meniny má Beata
< sekcia Regióny

DHZ Sekule kontroluje Záhorie dronmi z dôvodu rizika vzniku požiarov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Monitoring je súčasťou širšieho systému dohľadu nad územím regiónu Záhorie a pokračovať má až do odvolania.

Autor TASR
Sekule 28. júna (TASR) - V katastri obce Sekule v okrese Senica prebieha v týchto dňoch pravidelný letecký monitoring pomocou dronov v rámci krízového riadenia. Stalo sa tak z dôvodu pretrvávajúceho sucha a zvýšeného rizika vzniku požiarov v oblasti Záhoria. Na sociálnej sieti o tom informoval Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Sekule.

Ako uviedol, ide o oficiálnu činnosť koordinovanú Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách. Do systému monitoringu je zapojená špecializovaná jednotka DHZ Sekule, ktorá sa zameriava na využívanie bezpilotných lietadiel, spolu s ďalšími zložkami.

Dronové lety prebiehajú v pravidelných intervaloch o 12.00, 15.00 a 18.00 h, pričom operátori sú podľa hasičov v nepretržitej pohotovosti a v prípade potreby môžu vykonávať aj mimoriadne vzlety na základe požiadaviek operačného strediska.

Monitoring je súčasťou širšieho systému dohľadu nad územím regiónu Záhorie a pokračovať má až do odvolania. Hasiči zároveň upozorňujú, že v prípade spozorovania dymu alebo požiaru v prírodnom prostredí je potrebné kontaktovať tiesňové linky 150 alebo 112. Zbor vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť a zodpovedné správanie v súvislosti s pretrvávajúcim suchom.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z piatka 26. na sobotu 27. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás pekelne teplý víkend. Čo bude potom?

OTESTUJTE SA: Ako sa ochrániť pred horúčavami?