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DHZ Sekule kontroluje Záhorie dronmi z dôvodu rizika vzniku požiarov
Monitoring je súčasťou širšieho systému dohľadu nad územím regiónu Záhorie a pokračovať má až do odvolania.
Autor TASR
Sekule 28. júna (TASR) - V katastri obce Sekule v okrese Senica prebieha v týchto dňoch pravidelný letecký monitoring pomocou dronov v rámci krízového riadenia. Stalo sa tak z dôvodu pretrvávajúceho sucha a zvýšeného rizika vzniku požiarov v oblasti Záhoria. Na sociálnej sieti o tom informoval Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Sekule.
Ako uviedol, ide o oficiálnu činnosť koordinovanú Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách. Do systému monitoringu je zapojená špecializovaná jednotka DHZ Sekule, ktorá sa zameriava na využívanie bezpilotných lietadiel, spolu s ďalšími zložkami.
Dronové lety prebiehajú v pravidelných intervaloch o 12.00, 15.00 a 18.00 h, pričom operátori sú podľa hasičov v nepretržitej pohotovosti a v prípade potreby môžu vykonávať aj mimoriadne vzlety na základe požiadaviek operačného strediska.
Monitoring je súčasťou širšieho systému dohľadu nad územím regiónu Záhorie a pokračovať má až do odvolania. Hasiči zároveň upozorňujú, že v prípade spozorovania dymu alebo požiaru v prírodnom prostredí je potrebné kontaktovať tiesňové linky 150 alebo 112. Zbor vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť a zodpovedné správanie v súvislosti s pretrvávajúcim suchom.
Ako uviedol, ide o oficiálnu činnosť koordinovanú Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Malackách. Do systému monitoringu je zapojená špecializovaná jednotka DHZ Sekule, ktorá sa zameriava na využívanie bezpilotných lietadiel, spolu s ďalšími zložkami.
Dronové lety prebiehajú v pravidelných intervaloch o 12.00, 15.00 a 18.00 h, pričom operátori sú podľa hasičov v nepretržitej pohotovosti a v prípade potreby môžu vykonávať aj mimoriadne vzlety na základe požiadaviek operačného strediska.
Monitoring je súčasťou širšieho systému dohľadu nad územím regiónu Záhorie a pokračovať má až do odvolania. Hasiči zároveň upozorňujú, že v prípade spozorovania dymu alebo požiaru v prírodnom prostredí je potrebné kontaktovať tiesňové linky 150 alebo 112. Zbor vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť a zodpovedné správanie v súvislosti s pretrvávajúcim suchom.