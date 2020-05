Diagnostické centrum v Košiciach malo počas pandémie zlomok pacientov

Košice 24. mája (TASR) – Počet pacientov Diagnostického centra Nemocnice Košice-Šaca sa počas desiatich týždňov, keď pre opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu fungovalo v špeciálnom režime, znížil na zlomok. Vyplýva to z informácií, ktoré v súvislosti s opätovným spustením diagnostického pracoviska pre verejnosť poskytla Martina Pavliková, tlačová hovorkyňa skupiny Agel, pod ktorú nemocnica v košickej Šaci patrí.



"V diagnostickom centre vyšetríme mesačne 500 až 600 klientov. V období pandémie sa toto číslo dostalo na päť až šesť klientov za mesiac. Išlo len o tých zamestnancov, ktorí museli absolvovať výstupnú preventívnu prehliadku," uviedla manažérka diagnostického centra Erika Nagyová. Pripomenula, že v rámci centra sú všetky vyšetrenia realizované počas jedného dňa a pacient preto zo zariadenia odchádza so všetkými výsledkami. Centrum okrem diagnostiky v prípade potreby poskytuje i následnú starostlivosť vrátane hospitalizácie či operačnej starostlivosti.



Ako Pavliková uviedla, na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti s pandémiou spúšťa diagnostické centrum preventívne prehliadky pre verejnosť opäť od pondelka 25. mája. "Vyšetrovať sa bude v plnom rozsahu, avšak za sprísnených hygienických opatrení," doplnila s tým, že v prípade pacientov ide napríklad o povinnosť prejsť tirážou pri vstupe do zariadenia. "Vopred vypísané tlačivo s odpoveďami týkajúcimi sa epidemiologickej anamnézy si môžu pacienti stiahnuť na domovskej stránke Nemocnice Košice-Šaca a na tiráži ho zamestnancom nemocnice iba odovzdať," dodala.