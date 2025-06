Diaľnica D1 do Spišského Štvrtka bude od piatka bez poplatkov

Poprad 12. júna (TASR) - Diaľničný úsek D1 Poprad Východ - Spišský Štvrtok bude od piatka 13. júna vyňatý zo spoplatnenia pre osobné motorové vozidlá. Informovalo o tom mesto Poprad na sociálnej sieti s tým, že o tom rozhodol ešte minulý týždeň minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Dôvodom zrušenia poplatkov sú rozsiahle dopravné obmedzenia a rekonštrukcie práve v najväčšom meste pod Tatrami, súvisiace najmä s modernizáciou železničnej trate.



Po vyňatí spoplatneného úseku D1 Poprad Západ - Poprad Východ, takzvaného mestského obchvatu, tak ide už o druhé oslobodenie spoplatneného úseku D1 pre osobnú dopravu. O oslobodenie zo spoplatnenia ďalšej časti diaľnice smerom na Levoču požiadal rezort dopravy Okresný dopravný inšpektorát (ODI). „Po schválení žiadosti a projektu informatívnych dopravných značiek všetkými kompetentnými orgánmi tak mohla Národná diaľničná spoločnosť pristúpiť k samotnému osadeniu spomínaných značiek na predmetnom úseku D1,“ uviedol riaditeľ ODI Poprad Tomáš Vrábel.



Osadzovanie dopravného značenia bude ukončené v priebehu štvrtka a od piatka sa už bude dať jazdiť diaľnicou z Popradu do Spišského Štvrtka bez diaľničných poplatkov. „Je to potešujúca správa pre motoristickú verejnosť a pevne verím, že tento dopravný komfort pocítia hlavne tí, ktorí do zamestnania v Poprade dochádzajú z obcí z východnej časti okresu. Som vďačný pánovi ministrovi, že bol voči našim požiadavkám ústretový a zohľadnil aj pri tomto rozhodnutí potrebu pomôcť doprave v Poprade počas výluk spôsobených modernizáciou železničnej trate,“ skonštatoval primátor Popradu Anton Danko.



V súvislosti s prácami na rekonštrukcii železnice uzavreli v Poprade hlavný ťah cez mesto na Štefánikovej ulici a nedávno aj prechod cez trať na Levočskej ulici. Motoristi tak musia využívať viaceré obchádzky, na ktorých sa však viackrát počas dňa tvoria kolóny. Obchádzkové trasy vedú cez Kukučínovu ulicu, Spišskú Sobotu a Veľkú, tiež cez „Turničku“ a práve po diaľnici D1. Hlavný ťah na ceste I/66 by mal byť pre obnovu železničného mosta pri akvaparku a rozšírenie komunikácie na štyri pruhy uzavretý do konca budúceho roka.