Streda 20. august 2025
VODIČI, POZOR: Diaľnica v smere na Žilinu je pre nehody neprejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Na mieste sa nachádzajú hliadky polície, policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.

Autor TASR
Trenčín 20. augusta (TASR) - Diaľnica D1 na 136. kilometri v smere na Žilinu zostala v stredu podvečer pre dve škodové udalosti neprejazdná. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Na mieste sa nachádzajú hliadky polície, policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne. O sprejazdnení cesty bude polícia informovať. Predpokladá, že obmedzenie potrvá približne polhodinu.

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne informovalo, že na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Trenčína s troma kusmi techniky.
