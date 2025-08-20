< sekcia Regióny
VODIČI, POZOR: Diaľnica v smere na Žilinu je pre nehody neprejazdná
Na mieste sa nachádzajú hliadky polície, policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trenčín 20. augusta (TASR) - Diaľnica D1 na 136. kilometri v smere na Žilinu zostala v stredu podvečer pre dve škodové udalosti neprejazdná. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Na mieste sa nachádzajú hliadky polície, policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne. O sprejazdnení cesty bude polícia informovať. Predpokladá, že obmedzenie potrvá približne polhodinu.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne informovalo, že na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Trenčína s troma kusmi techniky.
Na mieste sa nachádzajú hliadky polície, policajti žiadajú vodičov, aby rešpektovali ich pokyny a jazdili bezpečne. O sprejazdnení cesty bude polícia informovať. Predpokladá, že obmedzenie potrvá približne polhodinu.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne informovalo, že na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Trenčína s troma kusmi techniky.