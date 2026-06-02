VÁŽNA NEHODA: Diaľnica D1 smerom na Bratislavu je uzavretá
Premávku na mieste riadi policajná hliadka, pričom odklon z diaľnice je vykonávaný už v meste Považská Bystrica.
Autor TASR
Považská Bystrica 2. júna (TASR) - Diaľnica D1 pri Považskej Bystrici v smere do Bratislavy je v utorok popoludní pre vážnu dopravnú nehodu uzavretá. Informovala o tom polícia na portáli Ministerstva vnútra SR.
Doplnila, že premávku na mieste riadi policajná hliadka, pričom odklon z diaľnice je vykonávaný už v meste Považská Bystrica. „Diaľnica v smere na Žilinu je plne prejazdná,“ dodala polícia.
