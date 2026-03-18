Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
POŽIAR AUTA NA D1: Dopravu riadili policajti

Snímka z miesta požiaru auta na D1. Foto: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj

Dopravu na mieste usmerňuje hliadka polície. Vodičov policajti zároveň vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 18. marca (TASR) - Diaľnica D1 pri mestskej časti Dubnice nad Váhom Prejta v smere na Žilinu zostala v stredu dopoludnia pre požiar vozidla prejazdná len v jednom jazdnom pruhu. Informuje o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Dopravu na mieste usmerňuje hliadka polície. Vodičov policajti zároveň vyzvali, aby rešpektovali ich pokyny.

