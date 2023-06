Diaľnica D1 v smere od Senca do Bratislavy je uzatvorená

Bratislava 26. júna (TASR) - Diaľnica D1 v smere od Senca do Bratislavy je v súčasnosti uzatvorená. Dôvodom je odstraňovanie následkov pondelňajšej dopravnej nehody, ku ktorej došlo v blízkosti Triblaviny. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



"Predpokladaný čas dopravného obmedzenia je 90 minút," konštatuje polícia.



Doprava je odkláňaná na výjazd smer Pezinok po Diaľničnej ceste. Polícia zároveň žiada vodičov, aby sa uvedenému úseku vyhli a použili na presun alternatívne trasy.



Na diaľnici D1 v smere do Bratislavy havarovali dva kamióny. K nehode došlo na 21,5 kilometri D1 v smere do Bratislavy.