Diaľnica D2 je pre nehodu v smere do Českej republiky uzavretá

Bratislava 5. septembra (TASR) - Dopravní policajti aktuálne zasahujú na diaľnici D2 v smere do Českej republiky pri dopravnej nehode. Zranených má byť päť osôb. V súčasnosti je preto diaľnica D2 v smere do Českej republiky uzavretá, odklon dopravy vedie v smere cez Kúty. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



"V tomto úseku došlo v čase krátko pred 14.45 h k zrážke vozidla značky Audi, ktoré malo podľa doterajších informácií ísť v protismernej časti vozovky, a vozidla značky Volkswagen. V dôsledku zrážky malo utrpieť päť osôb zranenia, s ktorými boli prevezení do nemocníc," spresnil Szeiff.



Aktuálne je diaľnica D2 v smere do Česka uzavretá a premávka je usmerňovaná dopravnými policajtmi. "Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby na prejazd zvolili alternatívnu trasu," uviedol hovorca.